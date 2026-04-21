SAN PEDRO DE JUJUY: 8 AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO POR ABUSAR SEXUALMENTE DE UNA MENOR DE EDAD.

abril 21, 2026 En el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy, días pasados, finalizó un juicio abreviado en el que se resolvió la situación procesal de un hombre, P.L.G.T., en relación a hechos de abuso sexual cuya víctima fue una menor de edad, hija de la ex pareja del acusado.

Durante la audiencia, las partes intervinientes acordaron la aplicación del procedimiento de juicio abreviado, conforme lo establece la normativa vigente, aceptando el acusado su culpabilidad respecto de los hechos ilícitos, así como la pena que le fue impuesta.

En este marco, el tribunal interviniente resolvió condenarlo a la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo, como autor penalmente responsable por el delito de “Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia con la víctima menor de 18 años en concurso real con el delito de Abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa en calidad de autor”.

Los jueces dispusieron que el condenado continúe alojado en el Servicio Penitenciario provincial y además ordenaron librar oficio al Registro Nacional de Datos Genéticos de Delitos Contra la Integridad Sexual, a los efectos de realizar la extracción de muestras genéticas del sentenciado a fin de incluirlo en el listado del mencionado Registro.

Hechos

De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio Público de la Acusación, los hechos ocurrieron en la ciudad de San Pedro de Jujuy cuando el imputado, P.L.G.T., quien mantenía una relación de pareja con la madre de la víctima, abusó sexualmente de la menor entre los años 2018 y 2022, cuando la misma contaba entre 6 y 10 años de edad; conductas reiteradas que se produjeron aprovechando la situación de convivencia existente.

El juicio se desarrolló con la intervención de los jueces Dres. Liliana Pellegrini como presidente de trámite, Pamela de las Cruces y Sergio Martín González; con la asistencia de la secretaria Dra. María Florencia Baiud.

El Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por Agente Fiscal Dr. Juan Carlos Baiud; mientras como querellante se desempeñó la Dra. Silvana Fernández, del Centro de Asistencia a la Víctima.

En tanto, la defensa técnica del acusado fue ejercida por el Dr. Guillermo Sosa.

Cabe recordar que, el Juicio Abreviado permite agilizar los procesos judiciales cuando existe acuerdo entre las partes intervinientes y el reconocimiento de la autoría del hecho por parte del acusado junto a su abogado defensor, garantizando el respeto de sus derechos y una pronta resolución del conflicto.