Acciones articuladas. Trabajo articulado con la UCSE para la formación de futuros profesionales

Se renovó el convenio con la UCSE para que futuros profesionales de Psicología realicen sus prácticas con el acompañamiento del Consejo Provincial de Mujeres.

14 DE MAYO DE 2026

La Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro junto a referentes del Área de Psicología de la Universidad Católica de Santiago del Esteo, UCSE, renovaron el convenio de cooperación para la formación de estudiantes avanzados.

Este acuerdo permitirá generar instancias de aprendizaje académico y profesional para que estudiantes avanzados realicen sus prácticas profesionalizantes acompañados en la formación por el equipo del Consejo Provincial de Mujeres.

Formación en prácticas profesionales

En estos espacios las y los futuros profesionales podrán incorporar experiencias vinculadas al abordaje integral de la violencia po motivos de género, la promoción de derechos y el acompañamiento a mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+ en situación de vulnerabilidad.

Se destacó la importancia estas acciones de articulación con instituciones académicas, entendiendo que la capacitación en perspectiva de género y diversidad resulta fundamental para construir prácticas profesionales comprometidas con los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación.

La finalidad de estas prácticas profesionalizantes es brindar herramientas de escucha, intervención y asistencia o contención desde una mirada integral, empática y respetuosa de las mujeres y personas de la diversidad en situación de violencia.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se reafirma el compromiso de seguir promoviendo espacios de formación, articulación institucional y construcción colectiva para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencias.

Participaron de la jornada el Director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género, Leonardo Fernández y la Coordinadora de los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, Gabriela Salinas.







