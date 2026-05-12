El NIDO Parque General Belgrano celebrará 7 años con actividades gratuitas para toda la familia

12 mayo, 2026

Con una nutrida agenda de actividades recreativas, deportivas y culturales, el NIDO Parque General Belgrano celebrarán su séptimo aniversario invitando a vecinos y familias a participar de propuestas gratuitas pensadas para compartir y disfrutar en comunidad.

La administradora del espacio municipio, Irma Ovejero, destacó la importancia de este nuevo aniversario y la variedad de actividades preparadas para la ocasión, “festejamos 7 años al servicio de la comunidad, tanto el NIDO como el Parque General Belgrano, con diversas ofertas. Nuestra primera oferta es este, desde las 16 30, vamos a estar en el polideportivo del parque haciendo un torneo relámpago del Newcom, con nuestra coordinadora, la profesora Adriana, quien da las clases habitualmente, y hemos invitado a 8 equipos de Alto Comedero que están en la etapa de formación en esta disciplina tan hermosa”.

Asimismo, detalló que el cronograma continuará el martes 19, día central del aniversario, con una propuesta orientada al bienestar y la conexión con la naturaleza, “pasamos al martes 19, día del aniversario, vamos a arrancar desde las 17 horas en la zona de los juegos, rodeados de árboles, que han crecido maravillosamente, y vamos a hacer una clase de yoga abierta, un yoga comunitario, con 3 profesoras que van a estar presente dando esta clase, y, además, alrededor donde tenemos los árboles, vamos a tener mandalas hechas por el taller de tejido crochet, que con mucho cariño se han preparado para recibirlos a todos los que vengan, con esto adornado, bonito, y que nos podamos conectar con la naturaleza”.

En este sentido, Ovejero remarcó que todas las actividades serán gratuitas y abiertas a toda la comunidad, “todo es gratuito, para yoga tenemos las colchonetas, pero también podrán traer sus Mat, es importante que traigan una toalla y agua. En este caso, ese día vamos a servir una merienda saludable”.

Como cierre de los festejos, el viernes 22 se desarrollará un Patio Criollo con música y danzas tradicionales, “nuestra profesora Marta Cuevas, el profe Gustavo, y las paisanas de la agrupación Gaucha de El Duraznal de Guerrero van a dar clases abiertas de folclore, van a poder venir y bailar con ellos, aprender zamba gato y zamba doble, porque lo que queremos es que los vecinos puedan disfrutar de este aniversario, en el cual todos son protagonistas”.

Finalmente, invitó a toda la comunidad a sumarse a las celebraciones y disfrutar de los espacios recuperados y acondicionados para el encuentro vecinal, “el parque está maravilloso, así que los invitamos a que nos acompañen y esperamos que puedan venir a disfrutar de este maravilloso lugar, que es el Parque General Belgrano”.