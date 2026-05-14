San Salvador de Jujuy será sede de la segunda fecha del campeonato de Downhill

14 mayo, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, junto a los organizadores del Jujuy Downhill Club, invita a toda la comunidad a participar de la segunda fecha de la disciplina deportiva denominada “downhill” o descenso rápido en circuitos urbanos y de montaña, que se llevará a cabo el sábado 16 y domingo 17 en el circuito ubicado sobre calles Yuchán y El Quitupi, en el barrio Los Perales.

En este marco, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó el acompañamiento permanente del municipio a las distintas propuestas vinculadas al deporte: “Tenemos la posibilidad de acompañar a este grupo que realiza un trabajo muy positivo para el desarrollo de esta disciplina, convocando a jóvenes y promoviendo el contacto con la naturaleza a través de una actividad que requiere mucha preparación y compromiso”.

Asimismo, remarcó la importancia del evento para la ciudad: “Estamos apoyando esta competencia que se realizará durante el sábado y domingo, e invitamos a todos los vecinos de Los Perales y de distintos puntos de la ciudad a acercarse y disfrutar del despliegue deportivo de estos jóvenes atletas”.

Por su parte, Antonio Diadragon, integrante del Jujuy Downhill Club, brindó detalles sobre el circuito y explicó que “se mantendrá el trazado de la carrera anterior, aunque con algunas mejoras y modificaciones dentro de la línea para hacerlo diferente y más dinámico, bajo la modalidad de carrera contra reloj, donde ganará quien registre el menor tiempo”.

Además, señaló que “se trata de un recorrido bastante amigable, no demasiado extremo e inclusivo, pensado para que tanto chicos como grandes puedan participar de acuerdo con su nivel de experiencia”. También explicó que el torneo estará dividido en dos etapas: “El sábado se realizará una jornada preliminar para que los competidores puedan reconocer el circuito y realizar pasadas de prueba, llegando al día de la competencia con mayor seguridad”.

Finalmente, Leandro Mansilla, también parte de la organización, extendió la invitación a quienes deseen sumarse a la competencia: “Las inscripciones continúan abiertas a través de los Instagram @downhilljujuy y @pxpbike. Los participantes podrán competir en las categorías Principiantes, Avanzados, Elite y Profesional. Queremos invitar a todos a que se acerquen y disfruten de lo que será una verdadera fiesta de la bicicleta”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/rSYJBuwdCiU