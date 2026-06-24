Alumnas del secundario de “Marina Vilte” participaron del taller Dejando Huella para reflexionar sobre la autoestima

24 junio, 2026 La Municipalidad de Salvador de Jujuy, a través del Área de Adolescencia y Juventud, llevó adelante en la Escuela Nro. 1 “Marina Vilte” –nivel secundario– el taller “Dejando Huella”, una propuesta impulsada por DAVE Argentina junto a la Fundación Bellamente, destinada a promover la reflexión sobre la autoestima, la diversidad corporal y el impacto de los estereotipos de belleza en los jóvenes.

Con más detalles, la coordinadora de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud, Flavia Lara, explicó, “la actividad estuvo dirigida a 19 estudiantes que participaron de la elección estudiantil organizada por la institución en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes”. La jornada contó además con la participación de la directora del establecimiento nivel secundario; Ana Rosa Barro; la tallerista de la Fundación Bellamente, Brenda García y profesionales del Área de Salud Mental, quienes estuvieron a disposición de las alumnas para brindar orientación, escuchar algunas consultas, además de asesorar durante el encuentro.

Durante el taller añadió, “se proyectaron materiales audiovisuales destinados a sensibilizar el impacto o efectos que generan los estereotipos de belleza impuestos por distintos ámbitos sociales, medios de comunicación y redes sociales. En este sentido, se propuso este espacio para abordar cómo estos estándares pueden influir de forma negativa en la salud emocional de los adolescentes, tanto psicológica y en los vínculos sociales”.

Lara destacó que el objetivo de la propuesta era generar un espacio de diálogo y reflexión que permita a los jóvenes fortalecer la aceptación personal y promover el respeto por la diversidad y por los demás.

Asimismo, señaló que, “si bien en la oportunidad la actividad estuvo destinada a las candidatas estudiantiles, el programa también incluye la participación de los candidatos a Chico 10, ya que el taller está dirigido tanto a mujeres como a varones”.

Finalmente, Lara invitó a las instituciones educativas de la ciudad interesadas a sumarse a la iniciativa, recordando que la convocatoria continúa abierta y que los establecimientos pueden inscribirse para coordinar con las responsables, las fechas de realización del taller.