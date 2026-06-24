Campeonato Sudamericano de Chile enTenis de mesa : Santiago Lorenzo Campeón

¡Gestión y remontada de campeón! Santiago Lorenzo, el mendocino del tenis de mesa, se consagró en el Sudamericano de Chile con una actuación inolvidable. Lorenzo estaba contra las cuerdas: perdía 0-3 en sets frente al local Gustavo Gómez en la final individual masculina. Pero sacó a relucir una garra impresionante para dar vuelta un resultado que parecía definido. Tras ceder 9-11, 8-11 y 13-15, el argentino mostró su mejor tenis de mesa y ganó los siguientes sets 11-8, 13-11, 12-10 y un contundente 11-4, cerrando la épica final con un 4-3 que nadie olvidará. Este oro no solo es un triunfo personal para Santiago, sino un orgullo para el deporte argentino, que celebra la determinación y el talento de sus atletas en el ámbito continental.