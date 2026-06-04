Claudio Barrelier, habría demostrado conocimientos específicos al momento de manipular los restos.



La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, ingresó en una etapa decisiva tras la incorporación de los resultados preliminares de la autopsia . El informe forense permitió reconstruir aspectos clave del crimen y aportó datos que los investigadores consideran determinantes para comprender lo ocurrido dentro de la vivienda de barrio Cofico donde la menor fue vista con vida por última vez.





Entre las conclusiones, figura que Agostina murió por asfixia, que presentaba signos compatibles con abuso sexual y que el cuerpo fue desmembrado después de su muerte. Además, el único detenido, Claudio Barrelier, habría demostrado conocimientos específicos al momento de manipular los restos.





Los especialistas determinaron que las lesiones fueron efectuadas con un cuchillo u otro elemento cortante similar. Si bien los investigadores aclararon que no se trató de un procedimiento profesional, sostienen que el acusado tenía conocimientos suficientes para realizar el desmembramiento.





Un dato clave es que los cortes fueron realizados post mortem, es decir, cuando Agostina ya había sido asesinada.









Qué determinó la autopsia del cuerpo de Agostina Vega





El trabajo realizado por los médicos forenses permitió despejar varias incógnitas que habían surgido durante la búsqueda de la adolescente. Según trascendió, el informe confirmó:





Que la muerte fue provocada por asfixia.

Que existieron signos compatibles con abuso sexual.

Que los restos presentaban cortes realizados con arma blanca.

Que el desmembramiento ocurrió después del fallecimiento.

Que no se detectaron lesiones graves en órganos internos.





Los resultados son considerados fundamentales porque permiten reconstruir con mayor precisión la secuencia de los hechos y sostener la hipótesis principal que maneja el fiscal Raúl Garzón.





La reconstrucción de las últimas horas de Agostina Vega





De acuerdo con la investigación judicial, Agostina ingresó el 23 de mayo a la vivienda de Claudio Barrelier, ubicada sobre calle Juan del Campillo, en barrio Cofico. Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de ambos al domicilio, pero nunca captaron a la adolescente saliendo del lugar.

La hipótesis fiscal sostiene que entre esa noche y la madrugada siguiente ocurrió el ataque, que terminó con la muerte de la joven dentro de la propiedad. Posteriormente, el acusado habría mantenido oculto el cuerpo durante varias horas mientras planificaba cómo eliminar las pruebas.







El traslado al descampado del cuerpo al descampado

Los investigadores creen que el lunes posterior a la desaparición, Barrelier cargó los restos en un Ford Ka perteneciente a una mujer de su entorno y los trasladó hasta un extenso descampado ubicado en barrio Ampliación Ferreyra.

Ese predio, de aproximadamente 240 hectáreas, se encuentra a más de 10 kilómetros de la vivienda del acusado y fue señalado por las pericias telefónicas y los registros de cámaras de seguridad como uno de los puntos clave de la investigación. Allí, según la reconstrucción judicial, los restos fueron enterrados con el objetivo de evitar que fueran encontrados.

El hallazgo de los restos fue posible gracias al trabajo de un perro especializado en búsqueda de personas fallecidas. Durante los rastrillajes, el animal marcó un sector cercano a una alcantarilla donde aparentemente no existían señales visibles de excavaciones recientes.



