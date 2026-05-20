Conmoción en Survivor: un concursante sufrió la amputación parcial de una pierna y suspendieron el programa



Survivor Grecia fue suspendido después de que uno de sus concursantes sufriera la amputación parcial de una pierna durante una actividad fuera de competencia. El hecho no tardó en viralizarse en redes sociales.





Stavros Floros, un joven apicultor griego de 22 años, oriundo de Kavala, se encontraba en República Dominicana como parte del programa, cuando sufrió un accidente cerca de Isla Saona, una zona turística del Caribe dominicano donde se filmaba el ciclo.





Según trascendió, el participante del reality se encontraba practicando pesca submarina en la isla Saona durante un período de descanso de la filmación cuando fue alcanzado por una embarcación turística. Las fuentes del caso indicaron que el joven buceaba sin la correspondiente señalización de seguridad, lo que impidió que el conductor de la lancha lo divisara a tiempo





Frente a las especulaciones iniciales, la productora AcunMedya emitió un comunicado oficial donde confirmaron que el siniestro se produjo mientras el participante realizaba una actividad recreativa fuera de las pruebas del programa y remarcó que estaban investigando “las causas del incidente para determinar completamente las circunstancias”.





Asimismo, Antenna informó este martes que Floros se encontraba internado en un hospital de Miami y que su padre planeaba viajar para acompañarlo. Según ese reporte, la familia dijo estar más tranquila por su recuperación emocional, aunque todavía esperaba nuevas intervenciones vinculadas a la reconstrucción de la pierna.





En sus redes sociales, el joven llevó tranquilidad a los fanáticos del ciclo y agradeció el cariño del público. “Un simple ‘gracias’ no alcanza a expresar todo el cariño que he recibido; este evento es un verdadero milagro. Gracias a todos por regalarme esta sonrisa”, escribió.





La suspensión temporal del ciclo fue interpretada por los seguidores del programa como una medida prudente y necesaria mientras la investigación sigue su curso.





Quién es Stavros Floros, el concursante herido





Floros había ingresado al reality con una historia personal que rápidamente llamó la atención del público griego.





Proto Thema lo presentó como un apicultor de Kavala, muy unido a su familia y decidido a ganar el premio para ayudar económicamente a sus seres queridos. Según ese medio, estudió Contabilidad y Finanzas, trabajó en la construcción y en el campo, y se dedicó a la apicultura desde muy joven dentro del emprendimiento familiar.



