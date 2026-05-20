Boca empató 1-1 con Cruzeiro en La Bombonera y se jugará la clasificación a octavos frente a U. Católica



Boca empató 1-1 con Cruzeiro en la Bombonera, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y dejó pasar una oportunidad clave para volver a quedar como líder de su zona.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda no pudo hacerse fuerte como local ante el conjunto brasileño y ahora deberá buscar la clasificación en la última jornada, cuando reciba a Universidad Católica.

Pese al empate, el Xeneize todavía depende de sí mismo para meterse en los octavos de final. Si vence al equipo chileno en la próxima fecha, conseguirá el pase de ronda sin depender de otros resultados.

La igualdad ante Cruzeiro dejó a Boca con la obligación de cerrar la fase de grupos con un triunfo. En caso de terminar igualado en puntos con Universidad Católica, el conjunto argentino tendrá ventaja en el desempate por los resultados entre sí.

El panorama podría complicarse si Boca pierde en la última fecha. En ese caso, quedaría con siete puntos y podría ser superado por sus rivales, lo que lo dejaría afuera de la Copa Libertadores.

Por eso, el empate en la Bombone ra dejó un sabor amargo: Boca no perdió, pero tampoco pudo asegurar su clasificación. Ahora, todo se definirá en la última jornada, otra vez ante su gente.

f: EL GRAFICO