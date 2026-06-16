Gobierno de Jujuy : Solución histórica para los Valles: presentaron los proyectos ejecutivos de los canales colectores

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, destacó el trabajo conjunto realizado entre el Gobierno de Jujuy, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos y los municipios involucrados para concretar los proyectos.

Las autoridades municipales presentes coincidieron en destacar la decisión del Gobierno provincial de impulsar una obra largamente esperada por las comunidades de los Valles, destinada a fortalecer la infraestructura hídrica, proteger la producción y mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes de la zona.



