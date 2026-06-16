"Pedir ayuda también es salud mental": el abordaje que impulsa Jujuy para acompañar antes que el malestar avance

El Gobierno de Jujuy fortalece estrategias de prevención, atención y acompañamiento en salud mental con una mirada centrada en la persona, promoviendo la consulta oportuna y el acceso a dispositivos gratuitos en toda la provincia.

16 DE JUNIO DE 2026

“No necesariamente tenemos que llegar con un diagnóstico definido”, explicó el secretario de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad, Agustín Yécora, al referirse a las principales demandas que hoy atraviesan los equipos de atención.

Desde la cartera sanitaria remarcan que muchas personas consultan por angustia, ansiedad, problemas familiares, duelos, dificultades para dormir o situaciones cotidianas que impactan en el bienestar emocional.

“Actualmente, el 47% de la demanda ambulatoria vinculada a salud mental corresponde a personas que no cuentan con un diagnóstico específico”, señaló Yécora. En este sentido, explicó que el objetivo de los dispositivos del Gobierno de Jujuy es acompañar a las personas antes de que el malestar avance y afecte de manera más profunda su vida cotidiana, sus vínculos o su salud integral.

Abordaje de salud mental en Jujuy

Para fortalecer este abordaje, el Ministerio de Salud de Jujuy cuenta con atención psicológica las 24 horas a través del SAME 107, la línea gratuita 24 horas “Salud Mental Escucha” 0800 888 4767, guardias hospitalarias y el Botón de Salud Mental Digital, un consultorio virtual que funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ con atención espontánea y seguimiento profesional.

“La salud mental atraviesa toda la vida y también tiene que ver con cómo vivimos, cómo nos vinculamos y cómo transitamos cada etapa”, sostuvo Yécora, destacando la importancia de construir una sociedad donde pedir ayuda deje de ser un tabú y pueda entenderse como parte del cuidado integral de las personas.