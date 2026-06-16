"Punto Mundial: Jujuy Alienta" convoca a vivir el debut de Argentina en Ciudad Cultural

El Gobierno de Jujuy invita a compartir la pasión mundialista en un espacio seguro, con actividades recreativas, gastronomía y pantalla gigante dentro de la carpa de Ciudad Cultural.

16 DE JUNIO DE 2026

El director del Ente Autárquico Permanente, Darío D'Antuene, invitó a jujeños y visitantes a sumarse a la propuesta de "Punto Mundial: Jujuy Alienta", el espacio especialmente acondicionado en Ciudad Cultural para disfrutar de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un entorno seguro y pensado para toda la familia.

En ese sentido, destacó que este martes se vivirá una jornada especial con el debut de la Selección Argentina y explicó que las actividades comenzarán durante la tarde, con diversas propuestas recreativas para grandes y chicos.

“Queremos que sea una gran convocatoria para toda la familia. Por eso invitamos a que vengan con su silla, su mate y disfruten de las distintas actividades que tenemos preparadas, como juegos para los niños, intercambio de figuritas y la transmisión de los partidos desde la tarde hasta el encuentro de Argentina”, expresó.

Asimismo, señaló que la iniciativa busca acompañar el desarrollo del Mundial y generar un punto de encuentro para compartir cada instancia de la competencia. “La idea es transmitir los partidos hasta la final del Mundial y acompañar especialmente el recorrido de la Selección Argentina”, indicó.

Espacio cuidado para las familias

D'Antuene remarcó además que el predio fue acondicionado para brindar comodidad y seguridad a los asistentes. “Todo se realiza dentro de la carpa de Ciudad Cultural, un espacio de 1.200 metros cuadrados con pantalla gigante y todas las condiciones para que las familias puedan resguardarse del frío y disfrutar de la mejor manera”, sostuvo.

Finalmente, destacó el acompañamiento del sector gastronómico, que ofrecerá distintas opciones para quienes asistan a las jornadas mundialistas. “También contaremos con propuestas gastronómicas para que la gente pueda comer, tomar algo y vivir cada partido en un ambiente de encuentro y celebración”, concluyó.