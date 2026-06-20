La mamá de Leo Messi habló tras el escándalo con Flor Peña y contó cómo está la salud de Jorge



En medio de las repercusiones que generó la falsa información sobre la salud de Jorge Messi y la controversia que salpicó a Florencia Peña y Eduardo Feinmann, quien decidió hablar fue Celia Messi, la madre de Lionel Messi, para llevar tranquilidad y aclarar cómo se encuentra actualmente la salud de Jorge, su esposo.





Su testimonio se conoció a través de un intercambio de mensajes con Marina Calabró, quien compartió al aire en Primicias Ya (América TV) la conversación que mantuvo con la esposa de Jorge Messi. Allí quedaron al descubierto algunos detalles que hasta ahora no habían trascendido públicamente sobre el conflicto que se instaló en los medios durante los últimos días.





Todo surgió cuando la periodista optó por contactarse de manera directa con Celia para despejar dudas acerca del estado de salud de su marido y conocer cómo habían quedado las relaciones tras la polémica.





“Celia, perdón que moleste, soy Marina Calabró. ¿Cómo está Jorge? ¿Arreglado todo con Flor? ¿Con Feinmann?”, fue el mensaje que leyó la conductora durante el programa.





La respuesta no tardó en llegar y fue contundente. En primer lugar, la madre del astro argentino se refirió a la salud de Jorge Messi, una de las cuestiones que más preocupación había despertado tras la difusión de versiones erróneas sobre su estado.





“Hola Marina. Jorge, gracias a Dios, está mejor”, expresó Celia, llevando alivio a quienes seguían con atención la evolución del padre y representante del capitán de la Selección Argentina.





La noticia fue recibida con alegría por los integrantes del ciclo, ya que fue la confirmación de que Jorge atraviesa una recuperación favorable. Sin embargo, el mensaje incluyó además definiciones sobre el escándalo mediático que tuvo como protagonistas a Florencia Peña y Eduardo Feinmann.





Respecto de la actriz y conductora, Celia dejó en claro que ya hubo un acercamiento entre ambas partes y que el conflicto quedó atrás. “Con Flor ya hablé”, señaló sin rodeos.





Muy diferente fue su respuesta cuando fue consultada sobre el periodista. “Con Feinmann, no”, contestó de manera breve pero categórica.



