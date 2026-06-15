Nueva York : knicks derrotó 94-90 a los Spurs en el 5to Juego y conquistó el campeonato de la NBA por primera vez en 53 años derrotó 94-90 a los Spurs en el 5°Juego y conquistó el campeonato de la NBA por primera vez en 53 años

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