



Un debut triste para Ecuador. Cayó en su debut ante Costa de Marfil por 1 a 0, con el tanto que anotó Amad Diallo a los 90. Los de Beccacece fueron mejores, pero no pudieron ser efectivos y cayeron en el duelo del grupo E. Además, se les cortó un extenso invicto de 19 partidos sin perder.



La selección sudamericana tuvo un gran primer tiempo. Fue superior y lo plasmó en el juego y en las situaciones: a los 10, Enner Valencia llegó al área y tras el centro de Hincapié, le pegó por arriba. Luego iban a llegar las situaciones más claras.

A los 23, llegó de nuevo. Tras un gran presión de John Yeboah por la derecha, el delantero robó la pelota y buscó el arco con un gran disparo que se estrelló en el travesaño.

Y a los 30, una vez más mereció convertir. Pedro Vite recibió y puso un gran pase filtrado para Alan Minda. El volante definió con la derecha a pie abierto y el remate volvió a pegar en el travesaño. Los sudamericanos no lo podían creer y los africanos, en la desesperación, apostaban por jugar fuerte: terminaron la primera etapa con tres amonestados.

En el segundo tiempo Costa de Marfil emparejó el partido y el gran responsable fue Yan Diomande. El extremo de 19 años fue clave con su velocidad, primero con un disparo que pasó cerca del arco de Galindez y luego con un disparo en el travesaño, entrando como “número 9″.

Los minutos pasaban y ninguno de los dos lograba llegar con peligro al arco rival. Ambos entrenadores apostaron por variantes, pero tampoco desequilibraban. Los minutos pasaban y en una de las últimas, golpeó el que menos lo mereció. Wilfried Singo tuvo velocidad por la derecha. Llegó hasta el vértice del área grande y envió el centro al área. Allí estaba Amad Diallo, que le dio de zurda y puso el 1 a 0.

Celebración de todos los africanos que se encontraron con el gol del triunfo sobre el final del partido. En lo que quedaba, supo aguantar y también sufrir. Fue victoria para Los Elefantes que empezaron la copa del mundo con un triunfo clave en la primera fecha del grupo E. En la próxima jornada, el equipo africano se medirá el próximo sábado 20 ante Alemania, que goleó 7 a 1 a Curazao.

