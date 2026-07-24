Comenzarán las obras de puesta en valor de la fachada de la Basílica San Francisco

24 julio, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito y Transporte, informa que a partir del lunes 27 darán inicio las obras de puesta en valor de la fachada de la Basílica Menor de San Francisco.

En el marco de estos trabajos, se instalarán andamios sobre calle Belgrano al 800, por lo que se implementarán las medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad de los peatones que transiten por el sector.

Desde el municipio solicitaron a la comunidad circular con precaución por la zona, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal dispuesto en el lugar, a fin de garantizar una circulación segura mientras se desarrollen las tareas.

La Municipalidad agradece la comprensión y colaboración de vecinos, comerciantes y transeúntes, recordando que estas obras tienen como objetivo preservar y poner en valor uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.



