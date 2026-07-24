El Multiespacio El Alto será escenario del gran cierre de “Vacaciones con Chulo”

24 julio, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a las familias a participar del gran cierre del programa “Vacaciones con Chulo”, que se realizará el próximo sábado 25 de julio, desde las 16 horas, en el Multiespacio El Alto, ubicado en avenida Ingeniero Carlos Snopek 1647. La propuesta será libre y gratuita y ofrecerá una tarde de entretenimiento, música y actividades recreativas para niñas, niños y toda la comunidad.

La jornada marcará el cierre de una exitosa agenda de actividades desarrolladas durante el receso invernal en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de brindar espacios de encuentro, recreación y disfrute para las familias jujeñas.

Durante el evento habrá espectáculos en vivo, juegos, humor, pintacaritas y un castillo inflable, además de la presentación de Las Cantoras del Alto, el Patatón Show y la Escuela de Danzas “Tradiciones Patrias”, que ofrecerán un variado espectáculo artístico para todas las edades.

Desde la Municipalidad destacaron que la propuesta busca despedir las vacaciones de invierno con una gran celebración comunitaria, promoviendo la participación de vecinos y fortaleciendo los espacios de encuentro en los distintos barrios de la ciudad. La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una tarde llena de diversión, con entrada libre y gratuita.