Convocan a vendedores de la economía popular para participar de la Feria por el Día del Niño

30 julio, 2026 La Municipalidad lanzó la convocatoria para vendedores de la economía popular que deseen sumarse a la tradicional Feria por el Día del Niño, que se realizará los días viernes 14 y sábado 15 de agosto, de 8 a 22 horas, en el estacionamiento de la avenida 19 de Abril.

La propuesta contará, como cada año, con la participación de los feriantes que habitualmente forman parte de las ferias eventuales organizadas por el municipio. Además, se habilitarán 30 cupos adicionales destinados a vendedores de la economía popular con permiso de venta fija transitoria que quieran incorporarse a esta edición.

Al respecto, la directora de Ferias y Mercados, Rosa Saenz, explicó, “la feria estará destinada a la venta de juguetes y productos alusivos a la celebración, y contará con la participación de los feriantes que habitualmente ya trabajan con nosotros y forman parte de las ferias eventuales organizadas por el municipio, como el Día del Niño, Día de la Madre, entre otros eventos”.

Asimismo, informó que las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan en la Dirección de Ferias, ubicada en el primer piso del Mercado de Abasto, sobre avenida Almirante Brown.

Entre los requisitos, Saenz detalló: “Estar empadronado como vendedor de la economía popular, presentar fotocopia del DNI, certificado de negatividad y libre deuda infractor, es decir, requisitos que ellos ya conocen. Quienes aún no estén registrados deberán iniciar previamente el trámite de empadronamiento”.

Por su parte, la directora de Control de Espacios Públicos, Alba Ortiz, destacó el trabajo articulado entre ambas dependencias para la organización del evento y precisó que la convocatoria está dirigida a quienes deseen ocupar los 30 lugares disponibles destinados a vendedores de la economía popular con permiso de venta fija transitoria.

En este sentido, invitó a los interesados a acercarse cuanto antes para completar la inscripción en la Dirección de Control de Espacios Públicos, ubicada en el primer piso del Mercado de Abasto, sobre avenida Almirante Brown, presentando la documentación requerida, ya que los cupos son limitados.

Prohibida la venta del juguete “Squeezy Dumpling” durante la Feria del Día del Niño

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa que, durante la Feria por el Día del Niño, estará prohibida la comercialización del juguete “Squeezy Dumpling”, en cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad de productos. La medida tiene como finalidad resguardar la salud e integridad de niños y niñas, por lo que se solicita a todos los feriantes y vendedores respetar esta disposición. Los controles estarán a cargo del personal municipal durante el desarrollo de la feria.

Nota audiovisual: https://youtu.be/sALGRQOav7Q