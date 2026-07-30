Los Premios San Salvador 2026 ya tienen a sus distinguidos: anunciaron a los 35 galardonados

30 julio, 2026

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, presentó oficialmente a las 35 personas e instituciones que serán distinguidas con los Premios San Salvador 2026, el máximo reconocimiento que otorga el municipio a quienes, con su trayectoria y compromiso, contribuyen al desarrollo de la comunidad. La ceremonia de entrega se realizará el próximo 6 de agosto, en el marco del aniversario de la ciudad, luego de un proceso de evaluación que este año alcanzó un récord de 80 postulaciones.

Durante el anuncio, el mandatario destacó el crecimiento sostenido que ha experimentado esta distinción a lo largo de sus 29 ediciones y valoró el fortalecimiento del proceso de selección, que año tras año suma mayor participación y transparencia.

“Son 29 ediciones, mejorando la sistematización, la convocatoria, la constitución del jurado, la formulación de los proyectos y las postulaciones. Este año batimos todos los récords en cuanto a la cantidad de postulaciones; celebramos las 80 postulaciones y 35 premios”, expresó Jorge.

Asimismo, puso en valor el trabajo realizado por el jurado durante la etapa de evaluación y remarcó el significado que tienen los Premios San Salvador para la comunidad.

“El jurado tuvo una ardua tarea de debate y de consideraciones. Seguramente vamos a tener un 6 de agosto, en el Día de Nuestra Ciudad, con una gran convocatoria y un reconocimiento a muchas personalidades, mujeres y hombres que hacen de Jujuy una ciudad y una provincia diferente, significativa y que valoramos profundamente”, afirmó.

Por su parte, la directora de Ceremonial y Protocolo, María Eugenia Fernández Basualdo, brindó detalles sobre el proceso de evaluación y la conformación del jurado, “el jurado este año fueron un total de cinco personas: Jorgelina Balut, Camilo Nebhen, María Rosa Caballero, María Teresa Bovi y Marcelo Helou. Ellos tuvieron la tarea de seleccionar, entre este récord de postulaciones que tuvimos este año, a los 35 galardonados”.

Además, resaltó la importante participación de la comunidad en esta edición e invitó a acompañar la ceremonia de entrega, “en total fueron 80 postulados. Invitamos a la comunidad el próximo jueves 6 de agosto a las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, a la ceremonia de entrega de los premios”.

Premiados

Labor Humanitaria

Mg. Marcia María Baranovsky

Fundación Inti Huara – Mariano Vera

Horacio Ariel Alberto

Labor Cultural

Prof. Jorge Oscar Giles

Florencia Califano

Prof. María Irene Ballatore

Julieta Emilia Cazzuchelli “Cazzu”

Prof. Ildikó Nassr

Camila Wara Calpanchay

Antonio Raúl Olarte

Grupo Coroico

Los Arrieros de Yavi

Pablo Javier Accame

María Eugenia Jaldín

Aldana Loiseau

Labor Profesional

Hugo César Cuevas

Dr. Roberto Jesús Aranzamendi

Arq. Néstor Abraham “Champa” José

Dra. Marcela Marisa Murillo

Fernando González Ariki

Dr. Miguel Ángel Ozuna

Dr. Juan Orlando Manzoni

Lic. Ana María Lucas

Labor Científica

Dr. Juan José Agüero

Dra. Cecilia Alejandra Fandos

Dr. Martín Emilio de los Ríos

Dra. Florencia Raquel Angulo Villán

Labor Deportiva

Jorge “Brocha” Jurado

Luciana Ayelén Álvarez

Labor Periodística

Américo Santos Tolaba

Juan Vicente Mancuso

Agustín Weibel

Labor Educativa

Centro Polivalente de Arte “Prof. Luis Martínez”

Labor Institucional Intermedia

Colegio de Ingenieros de Jujuy

Labor Empresarial

Lic. María Magdalena Sánchez de Bustamante

Nota audiovisual: https://youtu.be/NoiPd9O9BG8