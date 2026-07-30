Los Premios San Salvador 2026 ya tienen a sus distinguidos: anunciaron a los 35 galardonados

30 julio, 2026
El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, presentó oficialmente a las 35 personas e instituciones que serán distinguidas con los Premios San Salvador 2026, el máximo reconocimiento que otorga el municipio a quienes, con su trayectoria y compromiso, contribuyen al desarrollo de la comunidad. La ceremonia de entrega se realizará el próximo 6 de agosto, en el marco del aniversario de la ciudad, luego de un proceso de evaluación que este año alcanzó un récord de 80 postulaciones.Durante el anuncio, el mandatario destacó el crecimiento sostenido que ha experimentado esta distinción a lo largo de sus 29 ediciones y valoró el fortalecimiento del proceso de selección, que año tras año suma mayor participación y transparencia.
“Son 29 ediciones, mejorando la sistematización, la convocatoria, la constitución del jurado, la formulación de los proyectos y las postulaciones. Este año batimos todos los récords en cuanto a la cantidad de postulaciones; celebramos las 80 postulaciones y 35 premios”, expresó Jorge.
Asimismo, puso en valor el trabajo realizado por el jurado durante la etapa de evaluación y remarcó el significado que tienen los Premios San Salvador para la comunidad.
“El jurado tuvo una ardua tarea de debate y de consideraciones. Seguramente vamos a tener un 6 de agosto, en el Día de Nuestra Ciudad, con una gran convocatoria y un reconocimiento a muchas personalidades, mujeres y hombres que hacen de Jujuy una ciudad y una provincia diferente, significativa y que valoramos profundamente”, afirmó.
Por su parte, la directora de Ceremonial y Protocolo, María Eugenia Fernández Basualdo, brindó detalles sobre el proceso de evaluación y la conformación del jurado, “el jurado este año fueron un total de cinco personas: Jorgelina Balut, Camilo Nebhen, María Rosa Caballero, María Teresa Bovi y Marcelo Helou. Ellos tuvieron la tarea de seleccionar, entre este récord de postulaciones que tuvimos este año, a los 35 galardonados”.
Además, resaltó la importante participación de la comunidad en esta edición e invitó a acompañar la ceremonia de entrega, “en total fueron 80 postulados. Invitamos a la comunidad el próximo jueves 6 de agosto a las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, a la ceremonia de entrega de los premios”.
Premiados
Labor Humanitaria
- Mg. Marcia María Baranovsky
- Fundación Inti Huara – Mariano Vera
- Horacio Ariel Alberto
Labor Cultural
- Prof. Jorge Oscar Giles
- Florencia Califano
- Prof. María Irene Ballatore
- Julieta Emilia Cazzuchelli “Cazzu”
- Prof. Ildikó Nassr
- Camila Wara Calpanchay
- Antonio Raúl Olarte
- Grupo Coroico
- Los Arrieros de Yavi
- Pablo Javier Accame
- María Eugenia Jaldín
- Aldana Loiseau
Labor Profesional
- Hugo César Cuevas
- Dr. Roberto Jesús Aranzamendi
- Arq. Néstor Abraham “Champa” José
- Dra. Marcela Marisa Murillo
- Fernando González Ariki
- Dr. Miguel Ángel Ozuna
- Dr. Juan Orlando Manzoni
- Lic. Ana María Lucas
Labor Científica
- Dr. Juan José Agüero
- Dra. Cecilia Alejandra Fandos
- Dr. Martín Emilio de los Ríos
- Dra. Florencia Raquel Angulo Villán
Labor Deportiva
- Jorge “Brocha” Jurado
- Luciana Ayelén Álvarez
Labor Periodística
- Américo Santos Tolaba
- Juan Vicente Mancuso
- Agustín Weibel
Labor Educativa
- Centro Polivalente de Arte “Prof. Luis Martínez”
Labor Institucional Intermedia
- Colegio de Ingenieros de Jujuy
Labor Empresarial
- Lic. María Magdalena Sánchez de Bustamante
Nota audiovisual: https://youtu.be/NoiPd9O9BG8