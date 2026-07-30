Sadir acompañó la Experiencia Jujuy Básquet 2026 y destacó los valores del deporte escolar

El gobernador participó de la jornada organizada por el Ministerio de Educación, felicitó a los equipos participantes y resaltó el deporte como una herramienta de formación, integración y trabajo en equipo.

30 DE JULIO DE 2026

El gobernador Carlos Sadir participó de la Experiencia Jujuy Básquet 2026, una propuesta impulsada por el Ministerio de Educación para fortalecer el deporte escolar como espacio de inclusión, aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes, que se desarrolló en el marco de los Juegos Escolares e Intercolegiales de la provincia.

La jornada tuvo lugar en el Estadio de la Federación de Básquet y reunió a las instituciones que disputaron las finales Sub 14 femenina y masculina. En la rama femenina participaron la Escuela Normal "Juan Ignacio Gorriti" y el Colegio Santa Teresita, mientras que en la masculina lo hicieron el Colegio Comercial N° 2 "Malvinas Argentinas" y el Colegio Nacional N° 3 "Éxodo Jujeño".

Acompañado por la ministra de Educación, Daniela Teseira, el mandatario presenció los encuentros y entregó certificados de reconocimiento a los equipos que participaron de esta instancia.

Durante la actividad, Sadir felicitó a todos los estudiantes que formaron parte de la Experiencia Jujuy Básquet 2026 y destacó el compromiso demostrado por los equipos. "Es una alegría acompañar a los chicos que están participando de los Juegos Escolares. Es muy lindo ver a tantos estudiantes haciendo deporte y alentando a sus compañeros", expresó.

Asimismo, remarcó que el deporte, junto con la educación, fomenta valores como el trabajo en equipo, el respeto y el compañerismo, y celebró que la actividad se desarrollara en un escenario emblemático para el básquet jujeño.

Por su parte, Teseira señaló que alrededor de 90 establecimientos educativos de los niveles primario y secundario participaron de los Juegos Escolares e Intercolegiales y destacó la importancia de estos espacios para promover la integración, la convivencia y el deporte entre los estudiantes.

Finalmente, la referente del Departamento de Deportes y Educación Física, Gilda Laura Alberti, sostuvo que la iniciativa permitió seguir fortaleciendo el deporte escolar a través del básquet y reafirmó el compromiso de continuar impulsando estas disciplinas en toda la provincia.



