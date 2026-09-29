B° Los Perales suma un nuevo tramo pavimentado a través del plan de obra mixta municipal

29 septiembre, 2026

Se trata de la pavimentación de la calle Reina Mora, una arteria clave para el transporte urbano, seguridad y circulación para los peatones, que se ejecuta en el marco del plan de obra mixta que impulsa la Municipalidad de San Salvador de Jujuy junto a los vecinos.

Durante una visita de obra, el Intendente Municipal, Raúl “Chuli” Jorge, expresó que la intervención se desarrolla en un sector ubicado detrás de la Escuela Buenos Aires, “donde se registra un creciente desarrollo inmobiliario, principalmente con la construcción de dúplex y viviendas unifamiliares, lo que genera también una mayor demanda de infraestructura y servicios públicos”.

En ese marco destacó, “la pavimentación permitirá mejorar las condiciones de salubridad, higiene, seguridad y circulación para los vecinos, además de fortalecer el recorrido del transporte público de pasajeros”.

Y añadió, “sumado a la planificación del municipio, se hace posible que Reina Mora ya disponga de cordones cuneta prácticamente terminados y estamos uniendo este sector con otro, que ya se trabajó el año pasado también con pavimento, completando un circuito de mejoras en este sector de Los Perales”, detalló Jorge.

Finalmente, sostuvo que las distintas obras, “forman parte de un circuito de infraestructura que permitirá generar mejoras integrales para un sector que continúa en pleno crecimiento y desarrollo”.

Las expresiones del secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, hicieron referencia a los vecinos de la calle Reina Mora que “se sumaron a este plan de obras mixtas que tiene vigente el municipio, que ya permitió intervenir distintas arterias del sector, entre ellas las calles El Cardenal, Tanodi y Albarracín”. En este sentido, resaltó el acompañamiento y la confianza de los vecinos para llevar adelante las obras.

Más adelante, Montiel, remarcó la importancia estratégica de Reina Mora, “debido a que por esta arteria circula el transporte urbano de pasajeros, por el cual el municipio apuesta permanentemente a aquel servicio que hay que defender”, sostuvo.

Finalmente, señaló, “ya se mantuvieron conversaciones con vecinos de cuadras aledañas que manifestaron la intención de incorporarse al mismo plan de obras, por lo que hay que reconocerles la paciencia y la confianza que tienen en la Municipalidad”. afirmó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/FQHYNXacAiU