Ta-Te-Títeres vuelve con “Los títeres se adueñaron de la ciudad”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Cultura, presenta una nueva edición del ciclo Ta-Te-Títeres, que este año propone como lema “Los títeres se adueñaron de la ciudad”. La apertura será el jueves 8 de octubre, a las 19, en la glorieta de Plaza Belgrano, dando inicio a dos semanas de actividades que llevarán el mundo de los títeres a distintos espacios de la ciudad.

El nuevo lema invita a ser conscientes de que, durante estas dos semanas, los títeres serán parte de la realidad cotidiana de San Salvador de Jujuy, ocupando plazas, centros culturales, escuelas y otros espacios de encuentro.

En esta edición, la propuesta busca no solo que espectadores y establecimientos educativos se acerquen a los centros culturales municipales, sino también que la Dirección de Cultura salga al encuentro de distintas instituciones educativas y no educativas, generando nuevos espacios de participación y fortaleciendo los vínculos culturales con la comunidad.

La apertura del ciclo tendrá una intervención especial en Plaza Belgrano. Entre las 19 y las 19:30, títeres gigantes acompañarán a la Batucada de la Escuela Municipal “Marina Vilte”, partiendo desde diferentes puntos de la plaza hasta encontrarse en la glorieta. Luego, entre las 19:30 y las 20, la orquesta se ubicará en el lugar y los títeres se dispondrán detrás para dar comienzo a una representación conjunta, con intervenciones de los personajes. Al finalizar, se invitará al público a participar de la propuesta.

El viernes 9 de octubre se desarrollarán funciones destinadas a colegios en Casa Baca y el Centro Cultural “Jorge Accame”. El sábado 10, la programación continuará con “Guga y Olivia” en la Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune” y “Super Coquena al rescate” en el Centro Cultural “Jorge Accame”.

Ese mismo sábado, el Centro Cultural Mirentxu – Casa Baca recibirá “Solo para marionetas”, un espectáculo de personajes de hilo en pequeño formato a cargo del grupo Marionetas El Gangrejo, bajo la dirección de Lucho Sánchez. La propuesta será de 18 a 19:30, estará destinada a toda la familia y tendrá entrada a la gorra, con cupos limitados. Además, en Casa Baca se realizará un taller de títeres a las 17 y un taller de títeres con Lucho a las 18.

El jueves 15 de octubre será nuevamente una jornada destinada a instituciones educativas, con funciones en el Cine Select y el Centro Cultural “Jorge Accame”. El viernes 16 continuarán las actividades en la Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune” y el Centro Cultural “Jorge Accame”.

El sábado 17 de octubre, el Centro Cultural “Héctor Tizón” presentará “El pueblo que no quería ser gris”. En el Centro Cultural “Jorge Accame” se ofrecerán “¿Qué esconde el arcoíris?”, “La historia de Ana”, “Abrojo” y “La bella Tunupa”, mientras que en Casa Baca se presentará “Mueve Mundo”, a las 18:30.

Las instituciones educativas y organizaciones interesadas en participar de las propuestas pueden comunicarse por WhatsApp al 3885164621, enviando los datos de la institución y la cantidad de personas que participarán. En ese mismo número se brindará información sobre las diferentes propuestas y la posibilidad de llevar las obras directamente a las institucione