Niños del CDI Pata Pila visitaron la Quebrada de Humahuaca a través del Tren Solar

29 septiembre, 2026

Fortaleciendo experiencias educativas que acercan a la cultura y los paisajes de Jujuy, niños y niñas del CDI “Pata Pila” del municipio capitalino, tuvieron la oportunidad de conocer y disfrutar de la Quebrada de Humahuaca a través de un viaje en el Tren Solar, en el marco de una propuesta educativa y cultural impulsada desde la Secretaría de Desarrollo Humano.

Desde la administración se explicó que la iniciativa permitió que los pequeños de sala de 3 años, vivieran una experiencia diferente fuera del ámbito de las aulas, acompañados por los docentes y tutores. “Durante el recorrido pudieron observar los paisajes de la Quebrada y recorrer las diferentes localidades del norte jujeño”.

Es de resaltar, que la actividad formó parte de una política municipal orientada a fortalecer los aprendizajes de los niños y niñas mediante experiencias educativas que complementen los contenidos trabajados en las diferentes CDI municipales.

En este contexto, la propuesta tendrá continuidad y se replicará en otras instituciones educativas, “con el objetivo de que más niños puedan conocer la Quebrada de Humahuaca, visitar los diferentes paisajes a través de una experiencia compartida”, se expuso desde el CDI Pata Pila.