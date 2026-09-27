Desde el lunes 28 habrá cambios en la emisión de boletas de pago y en los exámenes para licencias profesionales

La Agencia de Seguridad Vial informó que a partir del lunes 28 de septiembre se implementarán modificaciones en el sistema SINALIC relacionadas con la emisión de boletas de pago y con la modalidad de los exámenes para determinadas licencias de conducir.

En cuanto a las boletas de pago, la opción para generarlas dejará de estar disponible dentro del sistema SINALIC. Desde esa fecha, quienes necesiten obtener una boleta deberán ingresar a la plataforma oficial: boletadepago.seguridadvial.gob.ar

La boleta podrá imprimirse o recibirse por correo electrónico. De esta manera, quienes no cuenten con el comprobante en papel podrán disponer de la versión digital para continuar con su trámite.

Por otra parte, también habrá cambios para quienes tramiten la licencia D4, correspondiente a vehículos utilizados para servicios de urgencia, emergencia y similares.

Cuando la D4 se tramite junto con determinadas licencias para conducir autos, motos, camiones u otros vehículos, los exámenes deberán realizarse en el Centro Emisor de Licencias. En esos casos, algunas de las licencias obtenidas tendrán carácter interjurisdiccional.

En cambio, cuando la licencia D4 se tramite junto con otras categorías profesionales específicas, los exámenes deberán realizarse en los prestadores habilitados.

Los cambios comenzarán a regir a partir del lunes 28 de septiembre.



