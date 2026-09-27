El CPV Belgrano celebró la llegada de la primavera con una fiesta retro

27 septiembre, 2026

El Centro de Participación Vecinal (CPV) del barrio Belgrano, celebró la llegada de la primavera con una jornada recreativa que reunió a vecinos de distintos sectores de la ciudad, con una propuesta inspirada en la década de los años 80.

La actividad contó con la participación de los distintos talleres que funcionan en la institución y estuvo destinada a personas de diferentes edades, desde jóvenes hasta adultos y adultos mayores. Durante la jornada se realizaron juegos, sorteos, concursos de baile y propuestas recreativas, además de una consigna especial que invitó a los participantes a caracterizarse con elementos propios de la época.

Fabio Garnica, administrador del CPV Belgrano, explicó que la propuesta se realiza todos los años con motivo de la llegada de la primavera y destacó la participación de los vecinos. “Como todos los años estamos haciendo bienvenida a primavera, con una fiesta retro de los años 80, donde están participando todos los talleres que tenemos acá en la institución”, señaló.

En este sentido, destacó que la convocatoria no se limitó a vecinos del barrio Belgrano, sino que también alcanzó a familias de sectores cercanos como San Martín, El Chingo y Punta Diamante. “La Municipalidad de la Capital siempre está conteniendo a todos los vecinos del sector, no solamente del barrio Belgrano, también de San Martín, El Chingo, Punta Diamante”, afirmó.

La propuesta incluyó una temática retro que atravesó las distintas actividades. “Cada taller venía con algo disfrazado o algo de la orientación de esa época, de los 80”, explicó Barnica, quien agregó que también se organizaron premios y un concurso de baile.

La jornada contó con la participación de representantes de los distintos talleres en el concurso final de baile retro.

La celebración también permitió generar un espacio de encuentro entre vecinos de distintas edades, promoviendo la participación y la integración a través de las actividades que se desarrollan en el CPV.

Finalmente, Garnica agradeció “a la Municipalidad que siempre está acompañando y participando en todos los eventos que realiza el CPV del barrio Belgrano”.