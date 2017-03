La característica principal de los que se muerden las uñas

Según un estudio de la Universidad de Montreal y publicado en la revista Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, los expertos establecen lo siguiente: "Creemos que los individuos con estas conductas repetitivas pueden ser perfeccionistas, lo que significa que no son capaces de relajarse y no realizan tareas a un ritmo normal, por lo tanto, son propensos a la frustración, la impaciencia y la insatisfacción cuando no alcanzan sus objetivos." Aseguró el autor del estudio, el Dr. Kieron O’Connor.