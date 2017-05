El tenso cruce de Silvina Luna con Barby Silenzi...

Tras el informe, en el programa de eltrece difundieron un mensaje de voz que Barby le envió a Nara Ferragut: "Con respecto al cruce, me quedaron un montón de cosas por decirle a Silvina en la cara. La verdad es que no me gustó nada, no me gustó la actitud de él y de ella menos. Para mí, ella sí tuvo que ver en que yo no esté en el equipo con El Polaco. Ella no tiene idea de lo que nosotros vivimos el año pasado, no tiene idea de la relación que nosotros tuvimos. Y no hablo de relación amorosa, ni mucho menos. Y de él no me gustó como se manejó conmigo, que se desligue de mí como si me hubiese conocido hace 5 minutos. Ahora me doy cuenta que no fue mi amigo", expresó, afligida Luna).