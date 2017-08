VIDEO: así enfrentó una mujer a un acosador callejero

Y un día Alba no pudo más. La española llevaba dos meses soportando en silencio el acoso callejero de un hombre cada vez que pasaba por una parada de colectivos en Madrid.





Pero un día, dijo basta. Se acercó al hombre y se le plantó. Además, grabó la escena para que quedara constancia de la situación a la que había tenido que enfrentarse.





"Me tienes hasta los cojones. Todas las mañanas igual. A la próxima mañana me presento aquí con la Policía. ¿Lo tienes claro? ¡Hasta los cojones me tienes! Así que más vale que pares ya. Todas las mañanas igual, hijo de puta".





Su vídeo se ha vuelto viral y tiene más de 5.000 retuits y casi 10.000 ’me gusta’ en Twitter.



Hoy me he despertado sin ganas de callarme. Este pavo llevaba más de dos meses diciéndome cosas todas las mañanas que paso por aquí.Hoy me he despertado sin ganas de callarme. pic.twitter.com/fnfbDxi7xf 22 de agosto de 2017

Fuente:

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.