Pico Mónaco: "Ojalá todo tenga un final mejor"

La última semana el rumor comenzó a tomar fuerza y poco a poco los protagonistas fueron dando pistas de que la crisis entre Pampita y Pico Mónaco era una realidad. Confrontados tuvo la palabra del conductor de Por una moneda y, lejos de minimizar el hecho, dio señales del delicado tiempo que vive su pareja.









"Estamos como cualquier pareja que está pasando un mal momento al final del año. Ojalá todo se solucione y tenga un final mejor. Lo que vale aclarar es que no hay terceros, ni terceras en discordia".









“Estamos como cualquier pareja que está pasando un mal momento al final del año. Tranquilos. Preferimos resolverlo todo puertas adentro, no vamos a exteriorizar nada”, aseguró el extenista. “Ojalá todo se solucione y tenga un final mejor. Lo que vale aclarar es que no hay terceros, ni terceras en discordia. No existe nada de eso. ¿Cómo no nos va a molestar cuando uno intenta resolver problemas internos y hablan de cosas que no están buenas?”, aseguró.





También Pico negó que Sol Pérez haya tenido que ver con su crisis y que la joven fuera bajada de su ciclo por pedido de la jurado de ShowMatch. “Es todo un invento. Ni yo, ni Caro nos metemos con el trabajo de las personas, por eso aclaro que no hay terceros, ni terceras en discordia. Vamos a resolver todo puertas adentro”, finalizó.