LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO COORDINA ASISTENCIA PARA CIUDADANOS BOLIVIANOS

El ombudsman jujeño, Javier De Bedia, se entrevistó con Regina Regina Claverie, de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), y Leticia Suchecki, coordinadora del Centro de Apoyo de Refugiados de La Quiaca, perteneciente a la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA).El eje de la reunión giró en torno a la implementación de una ayuda humanitaria para aquellas personas de Bolivia que traspasen la frontera y requieran asistencia en nuestra provincia. “La idea es coordinar una tarea de tipo humanitaria, si fuera necesario, para los hermanos del país vecino, dada la situación de conmoción interna que está pasando el Estado boliviano”, explicó de Bedia.Según confió el Defensor del Pueblo, hasta ahora habría tres casos de ciudadanos de Bolivia que buscaron refugio en ciudades argentinas limítrofes, aunque aclaró que por el momento no existen datos oficiales y concretos que den cuenta de ello. Asimismo, reveló que por el momento no existen pedidos oficiales de refugio a ninguna de las instituciones. No obstante, reveló que la entidad que conduce dejó habilitados sus servicios de asesoramiento y asistencia ante cualquier eventualidad, al igual que la intendencia quiaqueña. “Estamos a la espera de alguna novedad, pero por el momento todo se mantiene en calma. No hay hasta el momento situación de refugiados, pero vamos a estar atentos a lo que pueda acontecer en el país hermano”, puntualizó el Defensor Javier de Bedia.Reunión con el Intendente de la QuiacaPosteriormente el Defensor del Pueblo, se reunió recientemente con el intendente de La Quiaca, Miguel Tito, para analizar la situación del Estado Plurinacional de Bolivia, y acordar acciones tendientes a constatar que los ciudadanos de ese país que tomaron la decisión de autoexiliarse o buscar asilo en nuestro territorio sean atendidas conforme a las normativas internacionales.Cabe mencionar que en este cónclave, se lleva a cabo en la ciudad fronteriza desde este martes, con presencia de la Cruz Roja Argentina, coincidiendo en la necesidad de trabajar conjuntamente para garantizar que los ciudadanos bolivianos en esa condición reciban la atención correspondiente, atendiendo a la huida que emprendieron de ese país a raíz del caos político y social que terminó con la renuncia del ex presidente Evo Morales.