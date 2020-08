Nicole Neumann contó cómo se dio cuenta que había perdido el olfato por el coronavirus

La visita de Nicole Neumann a Almorzando con Mirtha Legrand hizo que la modelo se refiera a sus días de aislamiento tras haber dado positivo de coronavirus.

“Tuve síntomas leves. Tenía un picor de garganta durante cinco días bastante fuerte. Era un ardor bastante feo. Después te provoca un sueño extra, un cansancio general”, contó, en el ciclo que sigue conduciendo Juana Viale. “Por ahí te agitás mucho. Yo me quedé sola en una casa con las tres chiquitas, cinco mascotas y me lo pasaba cocinando. Eso te provoca un mínimo mareo”, reveló.

