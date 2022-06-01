1° CAMPEONATO REGIONAL EN LA PROVINCIA DE JUJUY DE FUTBOL FEMENINO PARA MUJERES PERTENECIENTES A FUERZAS ARMADAS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

1° CAMPEONATO REGIONAL EN LA PROVINCIA DE JUJUY DE FUTBOL FEMENINO PARA MUJERES PERTENECIENTES A FUERZAS ARMADAS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

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 COPA “HEROES DE MI PUEBLO”

 

OBJETO: PROMOVER UN ESPACIO PROPICIO DE ESPARCIMIENTO, RECREACION, INTEGRACION, CONFRATERNIZACION, Y EL ESTADO DE BUENA SALUD PARA LA MUJER DENTRO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD.

CONSIDERAR CON ELLO A LA MUJER COMO GENERADORA DEL CAMBIO SOCIAL ATRAVES DE SU ROL Y FOMENTAR EL RESPETO E IGUALDAD.   

 

SEDE: SAN SALVADOR DE JUJUY.

 

ORGANIZA: CENTRO DE VETERANOS DE MALVINAS – GENERACION MALVINAS - CUERPO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL PODER

LEGISLATIVO.

 LUGAR: “ESTADIO LA TABLADA” 

DIA: 14 DE JUNIO 2022                                               HORA: 15:00   

PARTICIPACION: MUJERES DEL EJÉRCITO ARGENTINO - GENDARMERÍA NACIONAL - SERVICIO PENITENCIARIO - POLICÍA FEDERAL - POLICIA AEROPORTUARIA - POLICIA PROVINCIAL E INSTITUTO UNIVERSITARIO PROVINCIAL DE SEGURIDAD. 

 

ACTO INAUGURAL: DETALLE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

 

A)   RECEPCION DE AUTORIDADES. 

 

B)   PRESENTACION FORMAL DEL TORNEO CON LA PARTICIPACION DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, Y MUJERES DESTACADAS DEL AMBITO SOCIAL – CULTURAL - ARTISTICO Y DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY.

 

C)   ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES.

 

D)   FOTO INSTITUCIONAL.

 

E)   PUNTA PIE INICIAL DEL TORNEO A CARGO DE LA AUTORIDAD QUE PRESIDA LA CEREMONIA.  

 

F)   PARTIDO IGNAUGURAL ENTRE EL SELECCIONADO DE FUTBOL DE MUJERES DE JUJUY VS SALTA. 

 

INVITADOS ESPECIALES: REPRESENTANTES DE CLUBES FEMENINOS DE FUTBOL – ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO – PUBLICO EN GENERAL.   

MEDIOS DE PRENSA: CANAL MULTIVISION FEDERAL - CANAL 4 - CANAL 7 - CANAL 2 - DIARIO EL TRIBUNO - DIARIO EL PREGON - PORTALES DIGITALES. 

 

COORDINACION GENERAL: CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA POLICIA DE JUJUY - BANDA DE MUSICA – EQUIPO DEL CUERPO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL PODER LEGISLATIVO Y GENERACION 
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Periodista: huellas de jujuy

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