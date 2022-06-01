1° CAMPEONATO REGIONAL EN LA PROVINCIA DE JUJUY DE FUTBOL FEMENINO PARA MUJERES PERTENECIENTES A FUERZAS ARMADAS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

COPA “HEROES DE MI PUEBLO”
PROMOVER UN ESPACIO PROPICIO DE ESPARCIMIENTO, RECREACION, INTEGRACION, CONFRATERNIZACION, Y EL ESTADO DE BUENA SALUD PARA LA MUJER DENTRO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD.
CONSIDERAR CON
ELLO A LA MUJER COMO GENERADORA DEL CAMBIO SOCIAL ATRAVES DE SU ROL Y FOMENTAR
EL RESPETO E IGUALDAD.
SEDE: SAN SALVADOR DE JUJUY.
ORGANIZA: CENTRO DE VETERANOS DE MALVINAS –
GENERACION MALVINAS - CUERPO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL PODER
LEGISLATIVO.
LUGAR: “ESTADIO LA TABLADA”
DIA: 14 DE JUNIO 2022 HORA: 15:00
PARTICIPACION: MUJERES DEL EJÉRCITO ARGENTINO - GENDARMERÍA NACIONAL - SERVICIO PENITENCIARIO - POLICÍA FEDERAL - POLICIA AEROPORTUARIA - POLICIA PROVINCIAL E INSTITUTO UNIVERSITARIO PROVINCIAL DE SEGURIDAD.
ACTO INAUGURAL: DETALLE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
A) RECEPCION
DE AUTORIDADES.
B)
PRESENTACION
FORMAL DEL TORNEO CON LA PARTICIPACION DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, Y
MUJERES DESTACADAS DEL AMBITO SOCIAL – CULTURAL - ARTISTICO Y DEPORTIVO DE LA
PROVINCIA DE JUJUY.
C)
ENTREGA
DE CERTIFICADOS A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES.
D) FOTO
INSTITUCIONAL.
E)
PUNTA
PIE INICIAL DEL TORNEO A CARGO DE LA AUTORIDAD QUE PRESIDA LA CEREMONIA.
F)
PARTIDO
IGNAUGURAL ENTRE EL SELECCIONADO DE FUTBOL DE MUJERES DE JUJUY VS SALTA.
INVITADOS ESPECIALES: REPRESENTANTES DE
CLUBES FEMENINOS DE FUTBOL – ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO –
PUBLICO EN GENERAL.
MEDIOS DE PRENSA: CANAL MULTIVISION FEDERAL - CANAL 4 -
CANAL 7 - CANAL 2 - DIARIO EL TRIBUNO - DIARIO EL PREGON - PORTALES
DIGITALES.
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