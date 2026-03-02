Apertura de sesiones ordinarias 2026

En la apertura del período legislativo 2026 del Concejo Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy, el intendente Raúl Jorge reafirmó su compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, al dejar formalmente inaugurado un nuevo año de sesiones ordinarias. En su mensaje, realizó un detallado repaso de los logros alcanzados durante 2025 y trazó los principales objetivos y desafíos para 2026, destacando una gestión basada en la planificación, el equilibrio fiscal y el desarrollo inclusivo.

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.