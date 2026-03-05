El municipio y el Colegio de Arquitectos lanzan concurso regional para la puesta en valor del Puente Lavalle

5 marzo, 2026

El intendente Raúl “Chuli” Jorge rubricó junto al presidente del Colegio de Arquitectos de Jujuy, Carlos Cícero, un convenio para el llamado a concurso destinado al proyecto de puesta en valor del emblemático Puente Lavalle. La firma se llevó a cabo en la intendencia del edificio municipal “Dr. Raúl Alfonsín”, ubicado sobre avenida El Éxodo.

Podrán participar del concurso profesionales de la arquitectura de la región del NOA —Tucumán, Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy— quienes deberán registrarse a partir del lunes 16 de marzo y estar matriculados en los colegios profesionales de sus respectivas provincias.

Tras la firma del acuerdo, el intendente Jorge manifestó que “el Puente Lavalle, que genera el vínculo urbano de la ciudad con el resto del territorio municipal y provincial, es nuestro primer puente y posee una especial atracción por su arquitectura, su impronta y su relación con el Parque Xibi Xibi”. En ese sentido, agregó que “entendíamos que había que ponerlo en valor. Hay muchos elementos que se deben tener en cuenta, que seguramente estarán contemplados en las bases y condiciones.. A través del concurso podremos elegir, entre muchas propuestas, las mejores ideas para luego plasmarlas en obras concretas”.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo municipal destacó la experiencia previa de convocar a concursos de proyectos para obras emblemáticas de la ciudad. “Nos sirvió como antecedente lo que vamos a inaugurar el 12 de abril, en el marco de la Semana de la Ciudad, que es la glorieta de la Plaza Belgrano. También surgió de un concurso de proyectos. Estamos plasmando una buena práctica para la ciudad, que tiene que ver con fortalecer la identidad de estos lugares tan importantes”, señaló.

Por su parte, Cícero expresó: “es un enorme placer poder firmar este convenio para realizar un concurso de arquitectura, algo que siempre buscamos como profesionales de esta carrera. Para nosotros es fascinante, aún más cuando se trata de la puesta en valor de un vínculo urbano que ya tiene más de 100 años, como el Puente Lavalle”.

Respecto al alcance del certamen, el titular del Colegio de Arquitectos explicó que “el concurso se realizará a nivel regional, por lo que podrán participar arquitectos de la región norte, integrada por las provincias de Tucumán, Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy. La apertura de la convocatoria fue fijada para el 16 de marzo y uno de los requisitos será ser arquitecto y estar matriculado en los colegios profesionales de la región”.



