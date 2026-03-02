FEMICIDIO DE TAMARA FIERRO: SE CUMPLIO LA AUDIENCIA DE ALEGATOS CON PEDIDO DE PRISIÓN PERPETUA PARA JAIRO EMANUEL GUERRERO

marzo 2, 2026

En el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy se desarrollaron este lunes 2 de marzo los alegatos del juicio por el femicidio de Tamara Soledad Fierro, la joven oriunda de Fraile Pintado que fue asesinada en el interior de una vivienda y cuyos restos fueron posteriormente descartados en un micro basural el pasado 24 de mayo de 2025.

Ante el Tribunal, integrado por la y los jueces Dres. Pamela de las Cruces —presidenta de trámite—, Alejandro Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti, secretaría a cargo del Dr. Franco Giovannini, se escucharon los alegatos de las partes intervinientes en el juicio oral, en el siguiente orden: primero el representante del Ministerio Público de la Acusación, luego las representantes de la querella y finalmente los abogados defensores de los enjuiciados.

En la audiencia, el fiscal Dr. Ernesto Lían Resúa solicitó la pena de prisión perpetua para Jairo Emanuel Guerrero, alias “Diego Castro”, a quien consideró autor material del femicidio.

Durante más de dos horas, el Dr. Resua sostuvo que se trató de “uno de los crímenes más atroces de la provincia” y afirmó que quedó acreditado que Tamara fue asesinada en el interior de la vivienda de Guerrero.

El fiscal encuadró el hecho delictivo como “Homicidio agravado por mediar violencia de género” —contemplado en el artículo 80 del Código Penal de la Nación – y remarcó que existió premeditación. Sostuvo que, tras el asesinato, Guerrero desmembró el cuerpo en un “plan macabro” y organizó un incendio de altísima temperatura, cercano a los 800 grados, con el objetivo de hacer desaparecer los restos y garantizar su impunidad.

En ese contexto, el representante del Ministerio Público de la Acusación solicitó penas de prisión para los otros dos enjuiciados. A Esteban Fernando Pérez lo acusó como autor del delito de “Encubrimiento agravado” y pidió se lo condene a la pena de cinco años de prisión; mientras que, para Maximiliano López requirió dos años y seis meses de prisión por el delito de “Encubrimiento”.

Por su parte, la querella, representada por las Dras. Mariana Vargas, Alejandra Cejas y Silvina Llanes, adhirió en líneas generales a la acusación del fiscal y también pidió prisión perpetua para Guerrero, agravada por violencia de género.

No obstante, planteó diferencias en cuanto a las penas para los coimputados: solicitó seis años de prisión tanto para Pérez como para López, al considerar que su accionar fue clave para intentar garantizar la impunidad del femicida Guerrero.

Mientras que, en el inicio de la audiencia y antes de los alegatos de las partes, el abogado defensor Dr. Federico Llermanos solicitó al Tribunal que se escuche la declaración voluntaria de Maximiliano López, quien se proclamó inocente y aseguró no tener vinculación con el hecho.

Posteriormente, al producirse los alegatos de los defensores técnicos de los acusados, el Dr. Llermanos solicitó la absolución lisa y llana para su defendido López. En tanto, el letrado defensor Dr. Juan Pablo Gomar pidió para Esteban Pérez su absolución y la nulidad de los alegatos acusatorios; mientras que para Jairo Guerrero solicitó que se recalifique el delito a homicidio simple y se lo absuelva por el beneficio de la duda.

La próxima audiencia fue fijada para el próximo jueves 5 de marzo a las 8.30 hs. y en cuyo transcurso el Tribunal dará a conocer su veredicto.

Cabe recordar que los tres acusados se encuentran detenidos con prisión preventiva y que el juicio se puso en marcha luego de ocho meses de trabajo investigativo desde la comisión del femicidio.

