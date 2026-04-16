Comisiones municipales. Sadir afianza la agenda de desarrollo en la Puna

El mandatario provincial recibió a comisionados municipales de cinco localidades para coordinar obras de adoquinado, proyectos hídricos y el uso de regalías mineras en beneficio de las comunidades.

16 DE ABRIL DE 2026

En una intensa jornada de trabajo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el gobernador Carlos Sadir encabezó un encuentro con los jefes comunales de la región: Cristian Abel Santos de Cieneguillas; Héctor Martiarena por Pumahuasi; Ariel Cusi de Puesto del Marqués; Yaquilin Llampa en representación de Pirquitas y Rubén Armella de la localidad de Barrios.

La reunión tuvo como eje central avanzar en proyectos de infraestructura y fortalecer el acompañamiento del Ejecutivo provincial a las necesidades específicas de la región puneña.

La reunión tuvo como eje central avanzar en proyectos de infraestructura y fortalecer el acompañamiento del Ejecutivo provincial a las necesidades específicas de la región puneña.

Infraestructura y gestión de recursos para la Puna

Durante el encuentro, del que también participaron funcionarios del gabinete provincial, se abordaron temas estratégicos para el crecimiento de las localidades, destacándose el impacto de las regalías mineras y el plan de obras urbanas.

Entre las prioridades definidas se encuentran: Mejoras viales: Ejecución de proyectos de adoquinado en los centros urbanos. Educación: Intervenciones edilicias en las escuelas de la zona. Desarrollo Rural: Implementación de un plan de aguadas, fundamental para el sostenimiento de la actividad productiva en el clima árido de la Puna.

Identidad y compromiso territorial

Además de la agenda técnica, el gobernador dialogó con los referentes sobre el calendario de fiestas patronales y ferias regionales, comprometiendo el apoyo oficial para la promoción de los productos locales.

“Estamos muy contentos de escucharlos. Plantean necesidades específicas de sus pueblos y nuestro compromiso es el de siempre: trabajar codo a codo con cada intendencia y comisión municipal”, expresó Sadir.

El mandatario también agradeció las invitaciones para participar en las celebraciones tradicionales de cada comunidad, resaltando que la presencia del Estado en el territorio es clave para consolidar el desarrollo integral de la provincia.