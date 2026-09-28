Jornada comunitaria por el aniversario del CAM y la llegada de la primavera en Los Huaicos

28 septiembre, 2026

La Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, acompañó la celebración por el 11º aniversario del Centro de Atención Municipal “Marcelino Musto”, donde vecinos e instituciones del barrio Los Huaicos compartieron una jornada para celebrar la llegada de la primavera, con concursos, talleres y stands informativos.

La Plaza 3 Fundaciones del barrio Los Huaicos se vistió de fiesta para conmemorar el 11º aniversario del Centro de Atención Municipal (CAM) “Marcelino Musto” y celebrar el arribo de la temporada primaveral. La jornada, organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano a través de la Dirección General de Descentralización, convocó a una gran multitud de familias del sector que disfrutaron de un nutrido esquema de actividades recreativas, incluyendo el concurso de la mejor mesa primaveral, la competencia del sombrero loco, la elección de la mini reina y mini paje, la muestra de gimnasia a cargo de profesoras de zumba, el certamen de la mejor hinchada y la presencia de variados stands institucionales e informativos.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó el valor afectivo y social que posee el sector e hizo hincapié en el espíritu participativo de las familias del barrio, expresando, “acá tenemos el Centro de Atención Municipal Marcelino Musto, en Los Huaicos, un barrio donde yo he vivido y que me encanta venir. La actividad que desarrollan desde el CAM con los vecinos, con los talleres y recibiendo la primavera es una cuestión muy linda para toda la familia. Nosotros vivimos la Fiesta de los Estudiantes y la primavera en Jujuy, y en cada barrio esto se replica con la familia bailando, cantando y presentando sus mesas y talleres”.

Enfocándose en la política de descentralización e integración del Municipio, el secretario ponderó la labor coordinada entre los distintos centros e instituciones municipales de la zona, y subrayó, “contamos con los CPV, los NIDO, los CIC; está participando acá también la Delegación de Reyes con su equipo de gente, porque todo es el Distrito Oeste, donde se integran los distintos barrios, desde Los Huaicos hasta la zona de la universidad y Ciudad de Nieva. Este es un barrio muy participativo donde gusta mucho compartir estas actividades sociales”.

Por su parte, la administradora del CAM “Marcelino Musto”, Mabel Caucota, puntualizó la trayectoria institucional de la dependencia y resaltó la variedad de propuestas comunitarias presentadas durante el festejo; en este aspecto detalló, “hoy es el aniversario del Centro de Atención Municipal de este barrio, estamos cumpliendo 11 años. Estamos haciendo la bienvenida a la primavera con todos los talleres del CAM, con concurso de hinchada, concurso de stand y compartiendo con la familia de Huaico en la Plaza Tres Fundaciones”.

En referencia a la respuesta de la comunidad y la adaptabilidad de la organización, la administradora destacó el acompañamiento de las familias del sector a lo largo de toda la jornada, “Estuvimos desde las 18 en realidad por el tema del calor, pero ahora que está más fresquito estamos cumpliendo con toda la gente acá”, valorando la masiva concurrencia de niños, jóvenes y adultos mayores que formaron parte de los talleres y actividades desarrolladas en la plaza principal del barrio.

Nota audiovisual: https://youtu.be/bSzBMdx9L0k