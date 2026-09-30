Los Juegos Forja avanzan en la conformación de la delegación jujeña para Mar del Plata

Las instancias provinciales de distintas disciplinas deportivas continúan definiendo a los representantes jujeños que competirán en los Juegos Deportivos Nacionales Evita, en noviembre.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Los Juegos Forja desarrollaron una intensa agenda de competencias en distintos espacios deportivos de la provincia, con las instancias clasificatorias de Tiro con Arco, Tiro, Lucha, Judo y Boxeo, para conformar la delegación jujeña que participará en los Juegos Deportivos Nacionales Evita, que se realizarán en Mar del Plata en noviembre.

La organización estuvo a cargo de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, en articulación con municipios e instituciones vinculadas a las distintas disciplinas, en el marco del desarrollo de las 51 finales provinciales previstas en toda la provincia.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, estuvo presente en el estadio de la Federación de Básquet, donde destacó el compromiso del equipo de la Secretaría de Deportes, encabezado por Luis Calvetti, y el acompañamiento del Gobierno de Jujuy al desarrollo de las políticas deportivas.

“Estamos acompañando a la Secretaría de Deportes, a Luis Calvetti, y al equipo que viene trabajando intensamente durante todo el año. Es muy bueno poder ver cómo desarrollan esta tarea, en línea con lo que dispuso el gobernador Carlos Sadir, entendiendo al deporte como algo básico y fundamental”, expresó.

En relación con la preparación de los deportistas para la competencia nacional, el ministro señaló: “También hay que prepararse para los Juegos Evita. Cada vez nos va mejor como provincia y eso demuestra la intensidad y el crecimiento que tiene el deporte en Jujuy”.

Asimismo, remarcó la importancia de sostener el trabajo conjunto entre el Estado, los clubes y las instituciones deportivas. “Todo lo que sea deporte es bueno para la gente. Desde el Gobierno buscamos apoyar, colaborar y trabajar junto a los clubes y con todas las instituciones que tengan la decisión y el compromiso de trabajar con nuestros chicos”, concluyó.

Juegos con despliegue en toda la provincia

Por su parte, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, valoró el trabajo del equipo que lleva adelante la organización de las competencias en todo el territorio provincial.

“Es un orgullo organizar los Juegos Forja. Quiero agradecer a mis compañeros, un grupo maravilloso, que son los encargados de llevar adelante las 51 finales provinciales de diferentes deportes en toda la provincia, y a toda la familia que acompaña”, manifestó.

Calvetti también destacó el acompañamiento del SAME en el cuidado de los deportistas y el respaldo del gobernador Carlos Sadir y del ministro Álvarez García para concretar las distintas instancias deportivas. En ese sentido, subrayó el esfuerzo que implica garantizar la participación de las delegaciones jujeñas en competencias nacionales, como las que se desarrollarán en Mar del Plata y San Juan.

Clasificados a los Juegos Nacionales Evita

En la disciplina Lucha Libre, la final provincial se realizó el viernes 25 de septiembre, con una importante participación de competidores de distintos puntos de Jujuy. Los clasificados fueron Solana Nahir Avilés, hasta 45 kg; Mara Sofía Solís, hasta 58 kg; Tiara Agostina Cabana Amador, hasta 65 kg; Jeremy Brian Villalobos Ramos, hasta 55 kg; Andrés Catriel Amaru Chaile, hasta 65 kg; Lucas Ezequiel Ceballos, hasta 75 kg; y Amir Ezequiel Cari, hasta 85 kg.

En Tiro con carabina de aire comprimido, cuya final provincial se desarrolló en el Club Herminio Arrieta, resultaron ganadores Bautista Szeworzuk, en masculino, y Tiara Paredes, en femenino. En Tiro con Arco, los clasificados fueron Mateo Román y Maite Vilte, en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

Por su parte, el estadio Federación de Básquet fue escenario de la competencia provincial de Judo, que contó con una importante presencia de público y el acompañamiento de las familias. En masculino, clasificaron Luis Urquizo, hasta 50 kg; Ignacio Romero, hasta 60 kg; y Tiago Tastaca, hasta 73 kg. En femenino, obtuvieron su lugar Aurora Bazán, hasta 50 kg, y Catalina Castillo, hasta 63 kg.

En Boxeo participaron deportistas de Aguas Calientes, Monterrico, Palpalá y San Salvador de Jujuy. La actividad comenzó el viernes con el pesaje y los combates clasificatorios en el Tinglado Tricolor de Perico, y continuó el domingo en el Gimnasio de Boxeo Aldana, de El Carmen. Las instancias finales se disputarán el próximo sábado.

Además, en el marco de las actividades deportivas, se desarrollaron distintas instancias de la primera edición de la Copa Jujuy Energía Viva, que incorporó la novena disciplina a su certamen.



