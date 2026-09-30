La Comisión de Asuntos Sociales analizó un Régimen de Patrocinio para deportistas jujeños

30 de septiembre de 2026.-

En el Salón Dr. Manuel Padilla de la Legislatura de Jujuy se reunió la Comisión de Asuntos Sociales, presidida por la diputada Laura Tomé Gámez, para analizar iniciativas destinadas al acompañamiento y fortalecimiento de deportistas jujeños.

Durante el encuentro se abordaron dos expedientes: uno presentado por la diputada María Teresa Agostini y otro por el diputado Emiliano Vera Robinson. Ambas iniciativas proponen la creación de un régimen de patrocinio, tutorías y mecenazgo dirigido a deportistas que participan en competencias.

Ante la coincidencia de los objetivos de ambas propuestas, la comisión resolvió unificar los expedientes en un solo proyecto. Se encomendó la elaboración de un borrador de dictamen para la próxima semana, que incorpore criterios y aportes de ambas iniciativas.

Tomé Gámez señaló que la propuesta busca generar herramientas concretas que faciliten a los deportistas jujeños, particularmente a quienes participan en competencias, acceder a los recursos necesarios para cubrir sus gastos y representar a la provincia con mejores condiciones.

La presidenta de la comisión destacó que los deportistas cumplen un rol de incentivadores y modelos para otros ciudadanos, en especial para los jóvenes. Consideró que un régimen de apoyo institucional fortalecería su desarrollo y su participación competitiva.

Durante la jornada también se abordó la situación de los eSports y la posibilidad de incorporarlos dentro del marco normativo vinculado al deporte. Tomé Gámez recordó que en años anteriores se han presentado proyectos para su reconocimiento y señaló que la comisión analizará la viabilidad de retomar su tratamiento.

Asimismo, explicó que la propuesta en análisis contempla una perspectiva amplia respecto de las distintas disciplinas deportivas, dejando abierta la posibilidad de incorporar futuras modalidades que puedan surgir.

La presidenta de la comisión destacó la dinámica de trabajo y el consenso alcanzado entre sus integrantes, señalando que se avanza de manera organizada y sin diferencias.

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