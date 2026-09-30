La Mesa de Gobernanza Metropolitana volvió a reunirse para fortalecer la articulación entre los municipios

30 septiembre, 2026

En San Salvador de Jujuy se realizó una nueva reunión de la Mesa de Gobernanza Metropolitana, un espacio de trabajo que reúne a representantes de los municipios que integran el Gran Jujuy, con el objetivo de fortalecer la articulación institucional, compartir experiencias y avanzar en una planificación regional que permita abordar desafíos comunes. En este marco, Jujuy se prepara para recibir el Día Mundial Metropolitano 2026, que tendrá dos jornadas de actividades en San Salvador de Jujuy y Palpalá.

El encuentro permitió poner en común distintas experiencias de gestión vinculadas al trabajo territorial, la participación ciudadana y el desarrollo de políticas públicas, con la mirada puesta en generar herramientas que puedan ser adaptadas y replicadas en los distintos municipios de la región.

La secretaria de Planificación y Ambiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Adriana Díaz, destacó la importancia de recuperar este espacio de trabajo conjunto y señaló que “es una mesa necesaria, que es más de trabajo con territorio”. En este sentido, explicó que el encuentro permite compartir las experiencias de cada municipio respecto del vínculo con los vecinos y las acciones que se desarrollan en los barrios.

Durante la jornada, San Salvador de Jujuy presentó algunas de las iniciativas que viene implementando en materia de participación popular y presupuesto participativo, además de experiencias vinculadas al trabajo de promotores ambientales y promotores de mascotas.

“Tenemos la presencia de todos los municipios que forman parte del Gran Jujuy, así que muy contentos de poder largar esta mesa”, expresó Díaz.

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Palpalá, Luis Moreno, valoró la convocatoria y el intercambio entre ciudades con distintas características y capacidades operativas. “Estamos escuchando e intercambiando experiencias en cuanto a distintos temas y algunas políticas públicas que tiene cada uno de los municipios”, sostuvo.

Moreno remarcó que el Gran Jujuy está integrado por municipios de diferentes tamaños y realidades, por lo que consideró importante conocer las experiencias que se desarrollan en cada territorio “para ver cómo se pueden replicar en cada uno”.

En tanto, el secretario de Planificación de la Municipalidad de El Carmen, Luis Soto participó por primera vez de la Mesa tras la reciente adhesión de ese municipio al Gran Jujuy. Destacó que el espacio permite conocer proyectos que llevan años de desarrollo y consideró que esa experiencia constituye un aporte para los municipios que se encuentran proyectando nuevas iniciativas urbanas y territoriales.

“Nos parece muy enriquecedor por el hecho de que estamos aprendiendo de una experiencia ya puesta en la calle, y eso es un valor tremendo”, afirmó.

También participó la secretaria de Producción, Turismo, Trabajo y Salud de la Municipalidad de Monterrico, Viviana Fernández, quien agradeció la convocatoria y destacó la posibilidad de incorporar la mirada de los municipios del interior a la planificación metropolitana.

En ese marco, señaló la importancia de fortalecer la participación ciudadana y el trabajo con los centros vecinales, como herramientas para conocer las necesidades de cada barrio y contribuir al diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La continuidad de la Mesa de Gobernanza Metropolitana busca consolidar un ámbito de intercambio permanente entre los municipios del Gran Jujuy, promoviendo una mirada regional sobre las problemáticas comunes y el desarrollo de acciones coordinadas que contemplen las particularidades de cada territorio.

Jujuy será sede del Día Mundial Metropolitano 2026

En continuidad con este trabajo, Jujuy se prepara para una nueva edición del Día Mundial Metropolitano, que tendrá como eje “10 años construyendo Gobernanza Metropolitana”. San Salvador de Jujuy y Palpalá serán sede de dos jornadas de encuentro, intercambio y trabajo conjunto, con la participación de municipios, organizaciones y especialistas de la región y de distintos puntos del país.

Las actividades se desarrollarán el jueves 15 de octubre, de 9 a 16 horas, en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, ubicado en Bahía Blanca esquina Presidente Perón, de San Salvador de Jujuy. La jornada será abierta al público.

El viernes 16 de octubre, el encuentro continuará en el Hotel Casino de Palpalá, ubicado en avenida Congreso esquina Inti, de 8 a 12 horas, con una jornada destinada a participantes invitados.

El Día Mundial Metropolitano 2026 propone seguir fortaleciendo los esquemas de gobernanza metropolitana y promover una mirada conjunta sobre los desafíos y oportunidades que presentan estos territorios, a partir del intercambio de

Nota audiovisual: https://youtu.be/IYSOH5e9RE0