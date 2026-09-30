Vecinos del Distrito Sur disfrutaron de juegos tradicionales en una jornada intergeneracional

30 septiembre, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de las diferentes direcciones de la Secretaría de Desarrollo Humano, llevó adelante en el Multiespacio “Mariano Moreno” una jornada interactiva denominada “Juegos de Ayer, Recuerdos de Hoy”, durante la cual los vecinos, particularmente adultos y adultos mayores del Distrito Sur, participaron y disfrutaron de diferentes juegos tradicionales, bailes y música que marcaron generaciones. La propuesta, caracterizada como un encuentro intergeneracional, contó con la colaboración de miembros de diferentes instituciones, como el bachillerato N° 21, y de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gerontología del IES N° 11.

La jornada, que reunió a un número importante de vecinos del Distrito Sur, permitió el reconocimiento del valor cultural e histórico de los juegos tradicionales, tales como el sapo, el truco, la loba, la rayuela, y el metegol, entre otros. La iniciativa fue valorada por las autoridades presentes quienes además destacaron que la jornada garantizó un momento de recreación y encuentro de diferentes generaciones que se replicará en otros sectores de la capital.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, comentó, “es una jornada muy linda, a pesar del clima, y aquí en el Multiespacio Mariano Moreno estamos con Juegos de Ayer, Recuerdos de Hoy, convocado por la Dirección de Adultos Mayores y lo interesante es que hay una buena participación por el tema saludable y el baile”.

Además de destacar la activa participación de los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gerontología del IES N°11, puso de relieve la predisposición del municipio para generar espacios de integración donde los vecinos acceden a diferentes servicios, particularmente relacionados a la salud y el bienestar de los adultos y adultos mayores. “Nuevamente estamos cerca de la gente con todas las direcciones participando de este evento”, expresó el funcionario, quien no dejó de mencionar la importancia de los Multiespacios erigidos por el municipio en los que periódicamente se brindan servicios y se desarrollan actividades recreativas y deportivas.

Respecto de la colaboración brindada por la comunidad educativa del Bachillerato N° 21 y de los alumnos de la Tecnicatura en Gerontología, la directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, afirmó, “ellos siempre acompañan estas actividades y eso permite una actividad intergeneracional”. “Nuestra idea, como municipalidad, como Dirección de Adultos Mayores, desde la Sub dirección y Estación Saludable, es que nuestros adultos mayores vuelvan a sonreir, a vivenciar esos recuerdos de su infancia, y aquí los vemos compartiendo”, dijo.

Dado el éxito de la convocatoria agradeció la colaboración brindada por las diferentes direcciones de la Secretaría de Desarrollo Humano, y por la coordinadora del Multiespacio, Silvia Cruz, quien, junto a su equipo, realizó un trabajo “puerta a puerta” invitando a los adultos y adultos mayores del distrito sur a sumarse a las diferentes propuestas que organiza la municipalidad.

Por su parte, el subdirector de Adultos Mayores, Mario Lamas, aseveró que “Juegos de Ayer, Recuerdos de Hoy”, es “una nueva propuesta del intendente Jorge y del secretario Muro a través de un trabajo en conjunto de todas las direcciones de Desarrollo Humano y de otras instituciones”. Asimismo, señaló que con dicha actividad se procura, “contener a los jóvenes, a los niños, a las amas de casa y a los adultos mayores mediante juegos retro, como el trompo, la rayuela, la loba, el sapo, y esta es una de las propuestas que vamos a llevar a las diferentes zonas de la capital”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/A1E9X4oqoK4