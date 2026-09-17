NE 2026. Este viernes será el desfile de carrozas de los grupos A y B

La jornada comenzará a las 20 horas y reunirá a las carrozas de ambos grupos en un único desfile, luego de la suspensión de la jornada prevista para este jueves por las condiciones climáticas.

17 DE SEPTIEMBRE DE 2026

El primer desfile de carrozas de la 75ª edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes tuvo que suspenderse debido a la lluvia registrada durante la jornada.

La decisión de reprogramar la jornada fue tomada en conjunto entre el Ente Autárquico Permanente, la Comisión Estudiantil y los grupos de carroceros, teniendo en cuenta la seguridad de los estudiantes y el cuidado de los trabajos y las carrozas que prepararon para esta edición.

Por este motivo, este viernes desfilarán de manera conjunta los grupos A y B, a partir de las 20 horas.

Las personas que compraron una ubicación en las sillas y tienen la correspondiente cinta de ingreso deberán conservarla, ya que podrán ingresar este viernes con la misma cinta.