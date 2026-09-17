El Gran Jujuy será sede de un encuentro sobre desarrollo metropolitano

17 septiembre, 2026

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recibió al presidente de Ciudadanía Metropolitana, Claudio Agugliaro, en el marco del proceso de consolidación y desarrollo del área metropolitana Gran Jujuy. El encuentro permitió avanzar en una agenda de trabajo vinculada al fortalecimiento de la gobernanza metropolitana y a la organización del 4° WMD (World Metropolitan Day), que se celebrará los próximos 15 y 16 de octubre.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge valoró la presencia de Agugliaro y su experiencia en materia de desarrollo metropolitano,“Claudio es un experto, tanto a nivel nacional como internacional, en estos modelos que han demostrado resultados y constituyen ejemplos de buenas prácticas en distintas partes del mundo. Se trata de avanzar en una forma de trabajo entre municipios que están muy cercanos, muy conectados y que comparten idiosincrasias, para desarrollar proyectos complementarios que se potencian en la medida en que existen acuerdos”.

En este sentido, Jorge remarcó la necesidad de fortalecer una mirada común entre las distintas jurisdicciones que conforman el área metropolitana, “creo que la buena gobernanza implica entender que esta proximidad física y geográfica nos permite potenciar y desarrollar aún más proyectos muy buenos. Para eso, tenemos que dejar de lado nuestras diferencias políticas y priorizar los objetivos que tenemos en común”.

Asimismo, señaló que el fenómeno metropolitano viene adquiriendo una creciente presencia en distintas regiones del país, “hay 7 ciudades capitales muy importantes en el país que ya han conformado proyectos metropolitanos, es un proyecto que, a nivel político, está avanzando lentamente, pero ya prácticamente un tercio de las provincias argentinas están entendiendo este fenómeno”.

Por su parte, Claudio Agugliaro, presidente de Ciudadanía Metropolitana, destacó el proceso que viene desarrollando el Gran Jujuy durante la última década y consideró que atraviesa una etapa de maduración institucional, “nosotros, que seguimos la experiencia y que la plasmamos en nuestro libro ‘Argentina Metropolitana’, lo que vemos es que hay una maduración, y que en este momento a partir del liderazgo del intendente Jorge, toda esta experiencia, va ser plasmada en un nuevo marco de acuerdo, que seguramente se va a firmar en los próximos meses, que le va a dar solidez a esta experiencia que tiene 10 años, y que parte de esa madurez se puede ver hoy en distintas instancias, en distintos organismos que tiene el ecosistema de gobernanza del Gran Jujuy, como, por ejemplo, las mesas técnicas”, sostuvo.

Agugliaro también destacó el trabajo que se viene desarrollando con los distintos gobiernos locales que integran la región y, particularmente, la participación en una de las mesas técnicas metropolitanas, “hoy tuve la oportunidad de compartir la mesa técnica de desarrollo económico en la localidad de Perico, y lo que empieza a verse es internalización de la importancia que significan los acuerdos metropolitanos en los otros gobiernos de la región, que eso es muy importante para consolidar a futuro una mirada común”, explicó.

En relación con los desafíos que supone el desarrollo de las áreas metropolitanas en Argentina, el presidente de Ciudadanía Metropolitana hizo referencia a experiencias internacionales y subrayó la necesidad de avanzar en una visión conjunta del territorio, “cuando Barcelona presentó el plan estratégico metropolitano, el director del plan estratégico metropolitano 2030 dijo: ‘las ciudades se organizan como grandes metrópolis que son o van a estar condenadas a la indiferencia’, entonces, me parece que eso es algo que a nosotros nos cuesta en Argentina todavía ver. Es muy incipiente el nivel de desarrollo de las áreas metropolitanas y el caso del Gran Jujuy es un ejemplo a ver y es un ejemplo a acompañar”, afirmó.

Por su parte, el coordinador general del Gran Jujuy, Bruno Jeréz, destacó la visita y el acompañamiento de Ciudadanía Metropolitana en el proceso que atraviesa el área metropolitana jujeña, “tenemos la visita de Claudio Agugliaro, presidente de Ciudadanía Metropolitana, una institución reconocida a nivel nacional por su trayectoria en la consolidación de apoyatura a diferentes áreas metropolitanas del país. En ese sentido, una visita a Jujuy en todo este trabajo que venimos haciendo en la década de constitución del Gran Jujuy, y también estamos trabajando en un evento para los días 15 y 16 de octubre en los que conmemoraremos el Día Mundial Metropolitano, así que vino a ver la experiencia de trabajo de Gran Jujuy para poder proyectarse en esa consolidación de nuestra área metropolitana”.

La visita se inscribe así en una agenda de fortalecimiento del Gran Jujuy, que busca consolidar mecanismos de articulación entre los municipios y generar proyectos complementarios a escala regional. Durante la reunión, se destacó la importancia de profundizar los acuerdos y proyectos comunes entre los municipios que integran el Gran Jujuy, entendiendo que la cercanía territorial y los vínculos existentes entre las distintas localidades constituyen una oportunidad para avanzar en políticas públicas coordinadas.

Nota audiovisual: https://youtu.be/juaftX4y2oE