Próspero Nieva en su “abrazo con el diablo”

Usted se sacó una foto con Milagro en la que se lo ve afectuoso.

–Si bien es cierto que dicen que hay que darse un abrazo con el diablo, yo no tengo problemas, pero no recuerdo haberme sacado ninguna foto con esa mujer.

–¿Dice que Milagro Sala es el diablo?

–Es un diablo. Es un demonio, un verdadero demonio. Vaya a los barrios y va a ver cómo se ha burlado de la gente. Les ha dado la casa sin techos, ni nada.

Próspero Nieva es conocido como Popo Nieva. Es el patriarca de la UCR de Jujuy, candidato a gobernador, diputado nacional 1983-1987, pero además padre putativo de Gerardo Morales en la posdictadura. A los 82 años, es Coordinador de Asesores de la Gobernación ad-honorem, un escalón abajo de Morales en la estructura de gobierno. Punto de origen de un largo linaje, su nombre está emparentado a uno de los apellidos que hoy están detrás de la persecución de Milagro Sala. Su hijo, Alejandro Nieva, auditor de la Auditoría General de la Nación, fue quien en 2009 acompañó a Morales en la denuncia por los escraches con huevos en un número indeterminado y a quien el público del juicio federal escuchó declarar como testigo.

En esta entrevista, Popo Nieva reniega de su relación con Milagro Sala. Dice que la detesta. Y hasta asegura que es el diablo. Pero sobre todo reniega de su ascenso, no sólo como líder social o indígena: se enoja porque ha salido de pobre. “Yo mismo la conocí limpiando y pidiendo monedas –dice– en los baños del PJ y de la UCR en la Legislatura”. Mucho más franco que sus correligionarios, animaliza a los sectores populares a los que asocia a los “chanchos”. Y además de celebrar “que ya no se eligen los jueces a dedo” pese a que fue exactamente lo que hizo su ahijado político, le reclama a Naciones Unidas que se deje de hablar de Milagro Sala para resolver el tema de Malvinas. La foto que se publica en esta pagina reproduce un encuentro entre Nieva y Milagro Sala en diciembre de 2015, en la Legislatura de Jujuy, cuando el PJ buscaba un acercamiento institucional con el radicalismo. Pero Nieva ni si quiera lo puede recordar.

–¿Qué puede decir de la foto?

–Si bien es cierto que dicen que hay que darse un abrazo con el diablo, yo no tengo problema, pero no recuerdo haberme sacado ninguna foto con esa mujer. Ayer salió un artículo mío que dice que Milagro Sala es una representación de la delincuencia, de la vergüenza, de la falta de fe. De la falta de todo. Mal puedo yo, un hombre con tantos años en la vida política de Jujuy, pretender reconocer una foto con una persona que detesto. Detesto porque hizo mucho mal a Jujuy. Jujuy hoy vive tranquila porque sabe que sus niños van a la plaza. Juegan, limpian. Y nadie les roba. Los jujeños tienen derecho a una casa, por más todo lo que sean, tienen derecho a un techo. En cambio yo la conocí a esta mujer cuando recogía por monedas la limpieza de los baños del bloque radical y en el bloque peronista en la Legislatura. Ahí iba ella. Ahí la conocí por su pobreza. Y últimamente quién la veía a la matona, a la mujer que daba palizas. ¡Cómo provocaba dolor a la gente!

–¿Usted usó el concepto de diablo?

–Es un diablo. Es un demonio, un verdadero demonio. Vaya a los barrios y va a ver cómo se ha burlado de la gente. Les ha dado la casa sin techos ni nada.

–¿Dijo que la conoció en los baños?

–¡Limpiando por monedas! Limpiaba el baño radical y el baño peronista para llevar, según ella decía, leche a los hijos, y ahora es multimillonaria.

–La figura de ella es hoy es reconocida mundialmente.

–¡Mundialmente! Los que no conocen Jujuy. Los que no vienen a Jujuy. Yo invitó a usted y quien sea, vamos a los barrios y preguntemos a la gente y la gente está de acuerdo en un 90 por ciento que este presa.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria pidió la libertad inmediata de Milagro Sala y dijo que en Jujuy no había una Justicia independiente. Criticó el sistema de encadenamiento de causas que se dedicó a mantener a Milagro Sala como presa preventiva desde enero de 2016. Y la ampliación de 5 a 9 miembros del Superior Tribunal de Justicia con el voto de dos diputados radicales que al día siguiente asumieron como jueces. Luego de la resolución del Grupo de Trabajo apareció otro dato sobre el modo en el que el Ejecutivo controla el poder judicial. Morales dijo: “Yo a esta mujer no la voy a soltar”. Luego fueron revelados los mails publicados por este diario el domingo pasado en los que el Ejecutivo instruye a fiscal, justicia y nación sobre cómo preparar testigos ante la visita de la CIDH. Estas fueron algunas de las razones por las que Raúl Zaffaroni y el bloque de diputados del Frente para la Victoria pidieron intervenir el poder judicial o la provincia de Jujuy.

–¿Usted cree que Milagro Sala debe estar presa aunque se trate de una detención arbitraria como dijo Naciones Unidas?

–Las Naciones Unidas primero por qué no hacen el proceso a las Malvinas. Por qué no hacen cumplir las órdenes de ese convenio constitucional de respetar la soberanía de las Malvinas, y acá miran para otro lado. Y acá se fijan en esta mujer que muchos quisieran tener lo que tiene esta mujer. Esta no es una mujer humilde. Pobre. ¡Es una mujer detestable!

–De acuerdo con su tradición radical ¿no cree que es necesario que cualquier persona pueda tener las garantías del debido proceso?

–No hay ninguna tradición radical. El radicalismo es fiel a sus principios en un cien por ciento. Siempre en una sola línea. La tradición es lo peor que puede haber en el nombre. ¿Le parece legítimo un pueblo con 55 días de no poder entrar a la Plaza? La Plaza hedionda. La Plaza sucia. ¡Los chicos que se bañaban en las piletas públicas! ¿Eso le parece bien?

–¿No cree que hay derecho a la protesta?

–Usted sabe lo que es ir a recibir a un amigo al aeropuerto de Jujuy y tener que dar una vuelta de 20 minutos para llegar a la ciudad.

–¿Cuál es su relación con Gerardo Morales?

–La que debe existir entre dos hombres de la democracia. De respeto. A pesar de que lo sacó Página12 de que soy el patriarca de Jujuy y el padre político de Morales, lo que me parece un halago. De ahí a que yo pueda sentarme a discutir sobre una delincuente común como ella.

–¿Qué opinión tiene del modo el que Morales conformó el Superior Tribunal de Justicia?

–Se acabó el Tribunal a dedo. El mejor Tribunal de la Justicia es este. Se acabó lo de nombrar a los jueces a dedo ahora en Jujuy.

–¿No cree que fueron nombrados a dedo? ¿Entraron tres radicales, dos de ellos 24 horas después de haber votado ellos mismos por la ampliación del tribunal?

–¿Usted conoce Jujuy?

–¿Usted conoce el barrio Alto Comedero, con las casas y la pileta que construyó la Tupac?

–¿Cuál? ¿Una miseria que hay a la orilla de la ruta? ¿Donde bañaban a los chanchos? No la conocí. Los chicos se bañaban en un lugar limpio como era el río.

–La señora Milagro Sala explicó en su declaración, que justamente los ríos estaban contaminados...

–¡Cómo le dicen señora! Quién la conocía y quién la conoce saben de lo atrevida que es. Da cachetadas a la gente que la fue a ver. ¿Por qué no le pregunta si ella y todos los atorrantes encendieron mi estudio jurídico? Yo tuve a mi madre maestra, mi padre ferroviario. Nosotros nos criamos en distintos lugares. Yo estuve en esa línea radical hasta hoy y estaré todo el tiempo. Un sola línea, un sólo radical. No como esta mujer que primero era radical, después peronista, y ahora tupaquera como se dice. Maleva. No sirve. Y un buen periodista debe antes que nada hacer honor a Mariano Moreno. Algún día nos sentaremos a tomar un café.

–No tengo más preguntas. Creí que por su tradición radical, me iba a encontrar con otra persona.

–¿Usted cree que yo iba a decir pobrecita Milagro? Mire, hay una anécdota. Ella insultaba a todos menos a un radical que era Próspero Nieva porque todos conocen mi rectitud. Estoy trabajando ad-honorem para el gobierno de Gerardo Morales. Resulta que ese día ella iba con una banda a China, se despidió y subió al mismo avión que iba yo. Y ahí, me cantaron Nieva y la marcha radical. Pero esta persona va a merecer mi reconocimiento cuando se arrepienta públicamente de lo mal que le hizo a Jujuy. Y al que no la seguía, lo hacía golpear. Y ahora, si usted es jujeña, mucha vida. Y si es argentina, vistamos la celeste y blanca de gloria y honor.









