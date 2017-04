Abogados Peronistas columna vertebral de Bases Nacionales Peronistas, Interpuso un amparo a favor de los peones de taxis, y la justicia frenó el sorteo de la Licitación Pública para la adjudicación de Licencias de Taxis.





Según se indicó, la Justicia Jujeña hizo lugar a un recurso de amparo Precautorio impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis en contra de la Municipalidad de san salvador de Jujuy solicitando la suspensión del sorteo de la licitación pública del día 28 de abril del 2017 por existir irregularidades en las listas.





El Juez Dispuso que hasta tanto recaiga sentencia definitiva El Ejecutivo Municipal no podrá Adjudicar las licencias en cuestión.





Raúl Olivares, Secretario General del Sindicato expuso “observamos innumerables irregularidades en los listados de oferentes publicados por el Municipio. Entre otras se observó que pusieron gente fallecida y otros tantos que no cumplen con los requisitos para poder participar y sin embargo figuran allí, mientras que otros trabajadores los excluyeron”. “Es nuestro deber, como representantes del Sindicato bregar por nuestros afiliados, por sus derechos”. “Hace mucho tiempo estamos esperando esta oportunidad y este tipo de situaciones arbitrarias lo único que hace es empañar la ilusión de tantos trabajadores, y por ello lo que hacen con este tipo de cosas es crear suspicacias dudas de manera innecesaria”





Bernabé Churquina, Secretario Adjunto del Sindicato expuso “Queremos transparencia, que pongan gente fallecida es una burla no solo al resto de los oferentes sino a toda la ciudadanía, es esto además poco serio, la gente está Enojada y Molesta con este Intendente, pero sobre todo desilusionada con esta situación, por lo que acudimos a la justicia y ahí estamos dando la batalla”.





El Dr. Emanuel Ángel Martin Palmieri, Referente máximo de Abogados Peronistas manifestó que vino este grupo de Compañeros Trabajadores de este servicio a pedir que le demos una mano en miras a las aberraciones legales que está llevando a cabo el Municipio, y desde nuestro espacio tras agotar la instancia administrativa, se planteó un Amparo Precautorio impulsado por este Sindicato de Peones de Taxis en contra de la Municipalidad de San salvador de Jujuy solicitando la suspensión del sorteo de la licitación pública del día 28 de abril del 2017 por existir irregularidades en las listas, a la que El Juez con buen tinte dque hasta tanto recaiga sentencia definitiva El Ejecutivo Municipal no podrá Adjudicar las licencias en cuestión.





A raíz de este cuestionamiento, salió a la luz otro problema y que el actual Intendente tiene conocimiento: que es que el 98% de los choferes de taxis trabaja en negro. Me informaban los Referentes principales de Peones que Taxi, la dificulta de la cobertura debido a que los conductores, en realidad, no figuran en la documentación obligatoria presentada por el o la propietaria. “Primero nos tienen que blanquear para recién poder cobrar y no hay choferes blanqueados”, señaló el Dr. Martin Palmieri





Por su parte Churquina y Olivares manifestaron: “Somos trabajadores como cualquier otro y estamos totalmente desamparados. No tenemos ART (aseguradora de riesgo del trabajo) y encima si nos pasa algo el que cobraría sería el dueño del auto y no nuestras familias. Nos parece injusto”.





Churquina agregó un detalle: “Hicimos un relevamiento entre 400 compañeros y apenas el 3 por ciento está asentado en el cuaderno municipal”. El sector estima que habría unos 2.000 choferes de taxis en la ciudad.





“Estamos cansados de la precariedad en la que muchos llevamos 10, 20 y hasta más de 30 años trabajando. Los licenciatarios son en la mayoría de los casos políticos o comerciantes. Entendemos que con este fallo comienza otra lucha: la de nuestros derechos”, expresó Olivares.