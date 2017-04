Argentina-podria-convertirse-en-el-primer-productor-de-litio-del-mundo

¿Por qué Argentina podría desplazar a Chile como el primer productor de litio del mundo?Si todos los proyecto prosperan, la producción anual de Argentina del metal utilizado en baterías de vehículos eléctricos aumentaría a cerca del 45% de la oferta mundial. Por Fernanda Villalobos Díaz,



Chile y Australia son actualmente los dos productores de litio más importantes del mundo, mientras que China, Corea del Sur y Japón los mayores consumidores. Sin embargo, hay un país que está irrumpiendo el mercado y que pretende posicionarse como protagonista: Argentina.



Este commodity, que no se transa en la bolsa y su precio es el resultante de las negociaciones directas entre productor y cliente, se emplea especialmente en aleaciones conductoras del calor, en baterías eléctricas y sus sales, en el tratamiento del trastorno bipolar.



NOTICIA RELACIONADA Chile busca atraer inversionistas extranjeros en la explotación del litio perteneciente a Codelco 40Chile por el momento lidera debido a que los salares en las regiones de Arica y Parinacota y Atacama constituyen el mayor depósito y permiten su extracción con los menores costos a nivel mundial.



Nuestro país "es líder en la producción de carbonato de litio a partir de salmueras por las ventajas en costos que tiene en el Salar de Atacama", expuso la Comisión Nacional del Litio en su informe "Litio: Una fuente de energía, una oportunidad para Chile".

Sin embargo, se prevé que Argentina podría desplazar a su nación vecina ya que el Presidente Mauricio Macri anunció la eliminación de las retenciones a las exportaciones en el sector minero, un gran estímulo para inversionistas extranjeros.



Según estimaciones de la Secretaría de Minería trasandina y publicadas por el diario "La Nación", en el país trasandino habría más de 128 millones de toneladas de carbonato de litio para la producción de baterías de litio, es decir, con la producción en los próximos cuatro años la industria japonesa abastecería casi toda su demanda para la producción de baterías para celulares y autos eléctricos en todo el mundo.



"Chile posee los mejores recursos salinos de litio en el mundo. El bajo costo y la ausencia de elementos dañinos en las salmueras de nuestro país las hace altamente viables comercialmente"



Aurora Williams, ministra de MineríaUn artículo de Bloomberg consignó que "importantes empresas del sector como Albemarle, SQM, Eramet y Jiangxi Ganfeng Lithium figuran entre los grupos que están considerando expandir o construir nuevas operaciones de litio en Argentina, como parte de una serie de proyectos mineros de US$20.000 millones hasta 2025, dijo el secretario de Minería, Daniel Meilán.



Si todos los proyecto prosperan, la producción anual de Argentina del metal utilizado en baterías de vehículos eléctricos aumentaría a 165.000 toneladas métricas, o cerca del 45% de la oferta mundial, según proyecciones del gobierno.



"Conservadoramente, Argentina representará alrededor de la mitad de la producción global de litio para 2020", apuntó el secretario de Estado. Respecto a esto, Daniela Desormeaux, integrante de la Comisión Nacional del Litio y directora de Signum Box, explica que "en Argentina la legislación en relación a la explotación de litio es diferente, y si bien en algunas provincias es considerado mineral estratégico de igual forma se puede explotar. Ello ha incentivado fuertemente la actividad de exploración en Argentina lo que hoy se traduce en que hayan varios proyectos en desarrollo e incluso uno ya en producción".



¿Qué tan factible es esta situación? La experta apunta que "es factible en la medida que los proyectos que están en desarrollo en Argentina vayan entrando al mercado y que con el tiempo vayan expandiendo su capacidad, y que a su vez Chile no expanda su capacidad productiva (por parte de actuales productores y/o con nuevos proyectos).



En ese caso, Argentina podría superar a Chile en el futuro". Afirma que en Chile se debe "continuar con el desarrollo del litio no solo desde la perspectiva de mayor producción, sino que también crecer desde la perspectiva de producir de manera sustentable y buscando la forma más eficiente de agregar valor en el país. Para ello las asociaciones público-privadas son buenos mecanismos considerando el tratamiento especial que tiene el litio en el país". Según datos recogidos por la misma empresa, la producción del mineral en 2016 fue de aproximadamente 190.000 toneladas como carbonato de litio equivalentes, cuyos precios promedian entre US$7.000 y US$12.000 la tonelada, dependiendo de la especificación técnica del producto.

Periodista: Juan Rodrigo Saavedra Montoya Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.