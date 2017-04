Los cementerios podrian alterar la quimica de la Tierra durante milenos

Periodista: Juan Rodrigo Saavedra Montoya Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

VIENA.- Los seres humanos no sólo dejan su huella en la naturaleza cuando están vivos, sino también después de muertos, puesto que los cuerpos en descomposición alteran la química del suelo, advirtió este miércoles un grupo de científicos.Los cadáveres, enterrados o incinerados, filtran hierro, cinc, azufre, calcio y fósforo al suelo. A pesar de que estos elementos son nutrientes esenciales, las prácticas funerarias humanas implican que estos se concentren en cementerios, en vez de repartirse en la naturaleza de manera uniforme, según este nuevo estudio.Esto significa que, en algunos lugares, puede haber demasiados nutrientes para las plantas y los animales, mientras que en otros no hay suficientes. Además, los expertos advierten que los cuerpos humanos contienen algunos elementos nefastos como lo es el mercurio presente en los empastes dentales. "A menudo se pueden distinguir muy bien las huellas de los cuerpos en descomposición en el suelo", detalló Ladislav Smejda, de la Universidad Checa de Ciencias de la Vida, en Praga, que participó en el estudio. "Esas huellas persisten durante mucho tiempo, desde siglos hasta milenios", añadió.Los efectos se notarán cada vez más a medida que se entierren más cadáveres, aseguró Smejda desde Viena, donde presentó la investigación durante un encuentro de la Unión Europea de Geociencias."Lo que hacemos hoy con nuestros fallecidos afectará al medioambiente durante mucho, mucho tiempo", recalcó. "Quizá no sea un problema desde nuestra perspectiva actual, pero con la creciente población mundial podría convertirse en un problema apremiante en el futuro", avisó.Si no hubiera cementerios, los restos humanos, al igual que los animales, se distribuirían de forma aleatoria, y los nutrientes que liberan podrían ser reutilizados "una y otra vez, en todas partes", sostuvo el investigador y añadió que concentrarlos en determinados lugares "es algo que puede considerarse como antinatural.Es un impacto humano, estamos cambiando los niveles naturales".Fuente: Emol