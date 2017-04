Sampaoli explota y se muestra indignado con la AFA y el Sevilla:





"Están jugando con mi nombre"El técnico descartó que ya tenga un acuerdo para ser el DT de Argentina y criticó al club por el comunicado publicado esta semana. 14 de Abril de 2017 | 09:00





Sólo piensa en el Sevilla, asegura. Jorge Sampaoli está molesto. Muy molesto. Y así lo dejó ver en la conferencia de prensa de este viernes en la previa del duelo del Sevilla ante el Valencia por la Liga española.





El técnico argentino enfrentó la ola de preguntas por su posible partida a la selección de Argentina. Respondió todas las interrogantes y en ninguna ocultó su enfado.





"Si me pregunta si le ha dado el sí a Argentina significaría que soy el seleccionador de Argentina y eso no es así.





No es cierto que me vaya a reunir con nadie de la AFA porque antes de un partido yo no me reúno ni con mi hermano", aclaró de entrada. "Miren, me han colocado en una semana en seis clubes y selecciones diferentes.





Que si Argentina, que si el Arsenal, que si Qatar… Creo que están jugando con mi nombre y eso no me gusta porque no sale de mí, son especulaciones.





El futuro no lo defino yo", agregó cansado de tanta especulación.





El casildense también se mostró molesto por el comunicado emitido por el Sevilla, donde el club criticaba la supuesta reunión que sostendría el técnico con los dirigentes de la AFA. "El club hace un comunicado sobre supuestos.





Yo no tengo ninguna reunión pendiente con nadie, ni con el Sevilla, con el que tengo contrato en una ciudad donde me han tratado maravillosamente", se defendió. Sobre el interés de la AFA en contratarlo,

sostuvo que "para concretar un hecho tan importante y de tanto calibre como ser seleccionador de Argentina hay que tener una reunión personal.





Y no la hubo". Sampaoli también dejó en claro su enfadado. "Lo que sí me molesta mucho es que se vincule la mala racha que ha tenido el equipo con cosas que nada tienen que ver, como toda esta especulación".





Finalmente, el técnico argentino volvió a asegurar que hoy sólo piensa en el Sevilla y en lo que queda de temporada. "Tenemos siete fechas muy importantes, en las que vamos a darlo todo para clasificarnos para la Liga de Campeones y ya veremos lo

Periodista: Juan Rodrigo Saavedra Montoya Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.