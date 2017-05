CEJAS CRITICÓ EXPRESIONES DEL VICEGOBERNADOR EN TORNO A LA LEY PARA CELÍACOS

Las declaraciones efectuadas días pasados por el vicegobernador de la provincia, Carlos Haquim, no cayeron bien en el propio ámbito de la Legislatura como tampoco entre familiares y pacientes celíacos. Sus dichos, acerca de que no hay despacho para la modificación la Ley beneficias a esa franja de la población porque no hay médicos en la Comisión de Salud, fueron muy criticados por los que esperan la adecuación del instrumento legal y por diputados de la oposición, entre ellos Alejandra Cejas del Bloque Justicialista.

Las expresiones de Haquim fueron fustigadas por Cejas, quien le recordó al presidente de la Cámara que la Constitución provincial no específica en ninguno de sus puntos que los legisladores deben tener un título universitario o una especialización en alguna área. “Lamento mucho los dichos del vicegobernador”, manifestó al tiempo de recordarle que él es parte del Poder Ejecutivo y que por lo tanto debe respetar al Poder Legislativo.

“Por lo tanto – dijo- no puede informar algo que no es legal y Constitucional”.

Relató que el Bloque Justicialista mantuvo reuniones con enfermos celiacos, con padres y madres de hijos que sufren esa afección, para avanzar en el tema. En la provincia tenemos la adhesión a la Ley Nacional 26588 y Jujuy tiene el programa Cumplimentar en relación a la celiaquía. En 2016 se aprobó un proyecto de declaración donde se solicitaba al Poder Ejecutivo que de efectivo cumplimiento a la adhesión a la norma.

Por lo mismo, anticipó que solicitará, a través de la Secretaria Parlamentaria que se me remitan las actuaciones que ha tenido el trámite parlamentario de este proyecto, que fue aprobado como declaración 366. Comentó que la comisión de Salud ya ha recibido a los pacientes y también se ha manifestado en concordancia con la Ley nacional y con la ley provincial que no se cumple.

“La legislatura si debe aprobar una nueva ley debe velar por el cumplimiento de la ley anterior. Y tenemos una ley provincial que no se está cumpliendo. Voy a solicitar que a la reunión de la Comisión de Salud, además de que asistan los pacientes de celiaquía y los padres de niños que sufren la enfermedad y son los más afectados por la misma, asista el presidente del Instituto de Seguros de Jujuy, que durante el año pasado nunca asistió a la Legislatura, ni tampoco contesto a los reiterados pedidos de informes que se hicieron”.

“Vamos a solicitar que en representación del ministro de salud, que debería ser el principal vocero de las políticas sanitarias de la provincia, se expida sobre esta situación, y que lo haga a través de sus representantes o asesores si es que no puede venir a la Legislatura personalmente. Espero que cuando el oficialismo lo crea pertinente se pueda desarrollar una reunión donde concurran las autoridades del ministerio con toda la información”.

“Lo mismo vamos a pedir para que se apersonen las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano. De los últimos informes que hemos recibido no hay menú en los comedores infantiles para niños con celiaquía. Los programas asistenciales no dan abasto, tampoco se da la información correcta y oportuna que se debe precisar”.

“Y este es un tema de salud al cual debemos ingresar en el debate. Ademas de adherir a cualquier proyecto de modificación, vamos a solicitar que se expidan como corresponde las autoridades pertinentes, en este caso el ministro de salud y el presidente del ISJ, para que den cumplimiento a la ley nacional y provincial”, finalizó. -

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.