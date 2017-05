Cristina Kirchner: "Si es necesario que yo sea candidata, lo seré"

Antes, en el comienzo del reportaje que realizó el canal de noticias C5N en vivo desde el Instituto Patria, CFK aseguró: "En principio voy a convocar a la mayor parte de los argentinos. Es lo que tiene que hacer cualquier persona con responsabilidades. Yo me siento con la responsabilidad histórica de convocar al reagrupamiento del campo popular, nacional y democrático. De reagrupar fuerzas para que esto no se desmadre

La ex Presidente aprovechó la oportunidad para celebrar "el gesto muy importante" que tuvo el papa Francisco con Milagro Sala, a quien calificó como "la primera presa política". Ese gesto al que aludió la ex mandataria es una carta que el Pontífice le hizo llegar a la líder Tupac Amaru cuya detención fue motivo de un pronunciamiento de un grupo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante el reportaje que se extendió casi dos horas abundaron las críticas al gobierno de Mauricio Macri. El duro mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, en el tedeum del 25 de mayo sirvió de introducción obligada para ahondar en la situación económica y social. "Era hora que la Iglesia se expresara", dijo la ex Presidente. Y agregó: "Este 25 de mayo me da tristeza. Me da desamparo. Me da soledad. Siento que el pueblo argentino, parte del pueblo argentino, está desamparado".

"Esto que decía Poli, que la inequidad genera violencia, yo ya lo viví. Yo viví en una Argentina de proscripciones, de mucha violencia. Yo no quiero pibes que salgan de caño porque no tienen trabajo y no tienen oportunidades. Cuando un pibe de 18 años que no terminó la primaria o la secundaria piensa que para la sociedad no vale nada, ¿por qué va valer la del otro?", profundizó.